PÃ©tanque, championnat du monde 2016. A Madagascar, lâ€™Afrique-Asie sur le toit du monde

Madagascar et le Cambodge sont sacrés Champions du Monde de Pétanque 2O16. Le premier est sorti vainqueur dans le concours de triplette et le second aux tirs de précision.

Pour une fois, soyons fiers et faisons preuve de triomphalisme. Le Bénin, pour sa première qualification, a humilié la France, détentrice du titre. Les boulistes béninois ont terminé seconds et feront parler d’eux bientôt.

Nanou, Tita, Lova et Hery, les nouveaux champions du monde, 17 ans après la victoire de leurs aînés à La Réunion, ont défendu l’honneur et les couleurs (bien que celles de leurs survêtements ne soient pas le blanc-Rouge-Vert de Madagascar. Ils sont champions du monde, ce titre est un acquis national avant tout. Non?) de tout un peuple, de toute une Nation. Misaotra ry Zalahy a!







Dernières remarques: il faut noter l’absence inexpliquée du président malgache devant un tel événement. Peut-être n’a-t-il pas cru à notre victoire ou bien il a eu peur de se faire huer par le public comme ce fut le cas pour le premier ministre qui a essuyé les quolibets des spectateurs.

Un incident: l’arbitre était à deux doigts de faire évacuer le palais des sports et poursuivre la finale à huis clos à cause des trublions qui ignorent le sens du mot « Fair Play ».

Espérons que nos héros recevront des récompenses dignes de leur exploit.

Enfin, ce Championnat du monde, évènement planétaire par définition, aurait dû être célébré et sponsorisé comme il se doit, au même titre que le sommet de la Francophonie pour lequel les autorités malgaches ont dépensé des milliards.

Jeannot Ramambazafy – 5 décembre 2016