Antananarivo. Grand succès de la 3è Journée internationale du Yoga

CÉLÉBRATION DE LA TROISIÈME JOURNÉE DU YOGA: UN GRAND SUCCÈS

L’Ambassade de l’Inde à Madagascar a célébré ce dimanche 18 juin2017, la 3è Journée Internationale du Yoga au Boulodrome, Soavimbahoaka, Antananarivo. Le public était venu nombreux à cette occasion. Plus de 700 personnes ont participé à cet évènement dont des autorités malgaches (Présidents des institutions, parlementaires, hauts fonctionnaires de l’État, etc), des membres de Corps Diplomatiques, la communauté indienne, les centres de yoga, etc.

C’était vraiment un succès. Satisfait de l’organisation de cet évènement, l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar, SEM. Subir Dutta (photo ci-dessus), a remercié tous les participants malgaches et étrangers, les centres du yoga, les partenaires qui ont fait cette célébration une journée un véritable succès.

Le Yoga est un art et une science pour une vie saine. Le but de la pratique du Yoga (Sādhana) est de surmonter toutes sortes de souffrances conduisant à une sensation de liberté dans tous les domaines de la vie avec une santé holistique, bonheur et harmonie. Le Yoga n’est pas juste un exercice physique comme perçu par beaucoup. Le yoga consiste à harmoniser le corps avec l'esprit et respirer à travers les moyens de diverses techniques de respiration, des postures de yoga connues sous le nom d'asanas et de méditation.

L’Ambassade est soutenue par les écoles de yoga présentes à Antananarivo à savoir: Les professeurs de yoga du Centre Brahmakumaris, de l’Hatha Yoga, du centre de Méditation Sahaj Yoga, du Centre de guérison holistique, du Patanjali Hatha Yoga, du Sahaja Yoga Madagascar et de la Fondation Sri Tathata ont expliqué les avantages et ont démontré les différentes techniques simples d'asanas et de méditation.

Cette journée a été marquée par une présentation sur les références védiques du yoga par Madame Abha Singh, un Professeur de philosophie et de sanskrit de l'Inde, et par des mouvements de yoga accompagnés de la musique du Groupe Benja Gasy de Madagascar. Les écoles de yoga ont fait également des présentations individuelles.

Pour rappel, faisant suite à l’appel du Premier Ministre de l'Inde, l'Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA), a adopté le 11 décembre 2014, une résolution proposée par l’Inde et coparrainée par un record de 177 pays (dont Madagascar), et à déclaré le 21 juin comme la « Journée internationale du yoga ».

L'événement est parrainé par toute la Communauté Indienne, notamment le Cercle India Madagascar (CIMA), Airtel, Eureka, Telma et UCODIS.

