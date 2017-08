Madagascar. Noms des 33 membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM)

A Madagascar, sous Hery Rajaonarimampianina, la loi n°2016-037 prévoit que le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) est composé de 33 membres dont 22 « élus » et 11 désignés par le président de la République. Voici leur nom respectif et leur photo pour les plus connus:





LES 22 MEMBRES A PARTIR DE 218 POSTULANTS SÉLECTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL

Mme NADJATY Binty Mohamed Aly

Mme RANDRIAMIFEHY née KHAN GALLISSAN

Mme RASOAMANIRY (conseillère municipale CU Ambatondrazaka, directrice d’école)

Mme SEHENOARIVELO





Mme RAZAFINDRAVOLA Jeanne Virginie (Enseignant-chercheur, directrice régionale du ministère des Eaux et Forêts à Mahajanga)





Mme RAZAFIMAHATRATRA Valisoa (avocate au barreau d’Antananarivo, présidente de l’association Koloina)





M. RAZAKA Oliva (journaliste, mpiandry fifohazana)





M. MANGALAZA Eugène Régis (ancien Premier ministre)





M. LATIMER RANGERS RANDRIANASOLO Joseph (journaliste, ancien ministre)





M. MAKA Alphonse (ancien journaliste, déjà membre de l’ancien Conseil de réconciliation dirigé par Rabotoarison Sylvain)





M. MIANDRISOA Jean Marcel (professeur d’université et à l’Inscae)

M. RANAIVOSON





M. BOANORO Henri Victor (ancien ministre)





M. MAMPISANJY Michel (enseignant)

M. ANDRIANJAVA Serge (docteur en sciences des religions)

M. RAKOTOSAMY Andriamaro Honoré

M. MATSUBARA Tcheck Julien (Enseignant angliciste, membre de la Fitiba, association des Bara)

M. RAMAMIMAMPIONONA Gérard Noël (député élu dans la région Itasy)





M. MOHAMADY Sakra (député)

M. JEAN (ancien ministre)





M. ZAFILAZA (ancien député, ancien ministre)

M. RAKOTOARISON Joseph

Sur les 218 postulants, il y avait six journalistes: Nary Ravonjy, Latimer Rangers, Jean Aimé Rambeloson, Razaka Oliva, Mbasolo Bernadette et Maka Alphonse. Seuls les trois nommés dans la liste ci-dessus ont été retenus.

LES 11 MEMBRES AU TITRE DU QUOTA DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE





Mme RAHAINGOSOA Louise Odette (ancien ministre)

Mme ZALIFA Bente Salim (princesse sakalava Analalava, ancien député)

M. ZAFIMIHARY Parfait

M. FANDROMBAHA

M. FARATINA Honoré Mahompson





M. RABEMANANJARA Charles (ancien Premier ministre et ancien ministre)

M. RASOLONDRAIBE Jean Jacques (ancien Premier ministre et ancien ministre)

M. RAMIDISON Avonelina (secrétaire général de l’ex-Comité de suivi des résolutions des assises nationales (EX-CSR-AN) en 2010-2011)





M. RABE Olivier Landry (président de l’Ong Filongosoa en 2014, puis de la plateforme « Vovonan’ny tsy mialonjafy »)

M. BOTRALAHY Michel (avocat, ancien chef de province d’Antsiranana, ancien ministre)

M. RANDRIANASOLO Roger

Jeannot Ramambazafy – 26 août 2017