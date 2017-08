Madagascar. Les revenants ministÃ©riels de la derniÃ¨re annÃ©e au pouvoir du rÃ©gime Hvm

Décidément, ce régime Hvm/Rajaoarimampianina n’aura retenu aucune leçon, mais alors aucune, de l’Histoire politique mondiale. En tout cas, Madagascar n’est plus une démocratie ni même une république. La Grande île de l’océan Indien est devenu un repère de copains et de coquins où plus on est nul plus on est promu, après un limogeage, à un poste stratégique au plus haut niveau de la nation.





Ainsi, le tour de passe-passe ministériel de ce 25 août 2017 n’a rien d’étonnant. Le contraire eut été détonnant. Et le Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Olivier Mahafaly Solonandrasana, reste en place. Mais dans exactement 12 mois, que de dégâts encore à réparer dans l’après Hery Rajaonarimampianina, ce président haï par son propre peuple et qui n’aura laissé que dettes, rancœur, cadavres et désolation foncière sinon tous azimuts (dans le désordre) en un laps de temps record. Et le pire est encore à venir et à vivre, croyez-moi. Albert Einstein n'était vraiment pas un imbécile, lui qui avait déclaré après vérification que "la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre pourtant chaque fois à des résultats différents".



Palais D’État Iavoloha, 25 Août 2017, 17h35. Déclarations laconiques du Général Ralala Roger, Secrétaire général de la Présidence de la République (ci-dessus), qui a énuméré les titres et les noms suivants :

Ministre Auprès de la Présidence chargé des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement: Monsieur RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel (anciennement ministre des Transports et de la Météorologie sous la Transition et ministre du Tourisme jusqu’en 2015 puis Ministre des… Transports et de la Météorologie). Il remplace le fidèle RAFIDIMANANA Narson qui ne l’a pas vu venir…

Ministre des Affaires Étrangères: Monsieur RABARY-NJAKA Henry (Sg du parti Hvm, anciennement directeur de cabinet du président de la république, PCA d’Air Madagascar). Il remplace ATALLAH Béatrice Jeannine pourtant considérée comme inamovible

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux: Madame RASOLO Elise Alexandrine (la seule vraiment nouvelle personnalité car inconnue auparavant). Elle remplace ANDRIAMISEZA Charles, vraiment «sauvé» par cet ultime gong en ce qui concerne l’affaire Razaimamonjy Claudine. En fait, elle était présidente de la Cour de Cassation auprès de la Cour Suprême depuis mars 2016.

Ministre de l'Industrie et du développement du Secteur Privé: Monsieur TAZAFY Armand (anciennement Ministre du Commerce et de la Consommation)

Ministre du Commerce et de la Consommation: Monsieur NOURDINE Chabani (anciennement Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé)

Ministre des Transports et de la Météorologie: Monsieur BEBOARIMISA Ralava (anciennement ministre de l’Environnement).

Que dire? Il n’y a rien à dire mais tout à subir et surtout bien compter les incontournables catastrophes sociales et économiques à venir, pour incompétence notoire et mauvaise gouvernance, en se rappelant avec réconfort que tout à une fin ici-bas.

Recueillis par Jeannot Ramambazafy – 25 août 2017