France Ã  Madagascar. Soutien du Bianco dans sa lutte contre la corruption

Ambohibao, 13 avril 2017. Véronique Vouland-Aneini, Ambassadeur de France à Madagascar, a participé à une cérémonie de remise d’équipements au Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) dirigé par le magistrat Jean-Louis Andriamifidy.





Il s’agissait d’une dotation de matériels informatiques, qui entre dans le cadre du projet de coopération franco-malgache d’appui à la Justice, et a pour objectif de doter les équipes d’investigateurs d’un équipement qui contribue à leur efficience.

Ainsi, conformément aux engagements réciproques pris par le gouvernement malgache et les partenaires techniques et financiers au sein du Groupe de dialogue stratégique, il s’agit ainsi d’unir et de coordonner les efforts pour renforcer les organes et les mécanismes de contrôle de la lutte anti-corruption

Source : Ambassade de France à Madagascar