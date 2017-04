GenÃ¨ve. Christian Ntsay, Prix du Leadership 2016 du BIT

Messieurs Christian Ntsay et Guy Ryder posant pour la postérité



Genève, lundi 4 avril 2017. Une cérémonie de remise de prix de reconnaissance du BIT (Bureau international du travail) aux lauréats désignés pour 2016 a eu lieu dans la salle du Conseil d’administration de l’OIT (Organisation internationale du travail). Parmi ces lauréats, M. Christian Ntsay qui a reçu le Prix du Leadership («Leadership Award») des mains de Guy Ryder, Directeur Général de l’OIT.

Pour résumer, le Prix du Leadership récompense les qualités individuelles remarquables d’un dirigeant au cours de son mandat, qui inspirent et motivent ses collègues dans la promotion et la mise en application des valeurs de l’OIT. M. Christian Ntsay, de nationalité malgache, est le Directeur du Bureau de Pays de l’OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, depuis sa nomination en janvier 2008.

J'en suis très fier car c'est plus qu'un ami de très longue date pour moi: c'est un frère! Congratulation!



Jeannot Ramambazafy



Discours de M. Christian Ntsay Directeur, BP-Antananarivo

Cérémonie de remise du Prix du Leadership 2016 BIT

Genève, 4 avril 2017





Monsieur le Directeur général, Madame et Monsieur les Directeurs généraux adjoints, Chers Collègues, Aujourd'hui, les réformes entamées depuis 4 ans ont un visage; un visage humain à la hauteur de l'importance accordée par notre Organisation à son capital humain qui est son atout premier. Ces prix de reconnaissance sont autant de symboles de l'intérêt de placer les ressources humaines au cœur de ces réformes que de la nécessité de réunir les meilleures conditions pour que notre Organisation excelle dans la conduite et la réalisation de son mandant et de ses objectifs.

Cela m'amène à vous remercier M. le Directeur général, pour cette initiative innovante qui souligne le fait que notre agenda soit porté et mené par des fonctionnaires du Siège et des bureaux extérieurs dans la conviction, dans la motivation et dans la passion par rapport à la valeur de justice sociale à laquelle nous sommes attachés et que nous partageons au quotidien avec nos mandants, avec nos partenaires et avec les populations du monde.

Ce prix du Leadership, je le considère comme le fruit de 26 années de travail, de rigueur, d’intégrité, de partage et de culture d’excellence auxquels je me suis toujours astreint tout au long de mon parcours au BIT. C'est pourquoi j'ai une pensée particulière pour ma famille, mes amis, mes collègues et tous ceux et celles qui m'ont toujours soutenu dans mon cheminement professionnel et personnel.

Le leadership affirmé de chacune et chacun de nous marque notre différence en terme d'engagement à l'OIT et valorise notre compétence dans l'exercice de nos attributions respectives; dans ce cadre, je voudrais féliciter les deux autres équipes lauréates celle du Team Award et celle de l’Innovation Award.





Bien entendu, je voudrais exprimer ma reconnaissance envers tous les collègues qui étaient derrière ma nomination et envers les membres de l’Award Panel Secretariat.

Je voudrais dédier ce prix tout particulièrement à mon Bureau, celui d'Antananarivo avec son personnel dont je suis fier, mais aussi à l'Afrique.

L'Afrique entreprend depuis une dizaine d'années l'accélération de son mouvement de transformation économique, sociale et environnementale, et l'OIT tient de plus en plus un rôle stratégique déterminant dans cette évolution. Les pays africains ont placé l'agenda du travail décent dans leurs priorités nationales. L'emploi des jeunes, l'économie informelle, l'économie rurale, les infrastructures de base, la migration du travail, la protection sociale sont placés aujourd'hui au cœur des plans d'émergence de l'Afrique. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, tout cela est construit avec un constant travail de fond et de persuasion. La voix de l'OIT et le leadership engagé des fonctionnaires du BIT ont permis cette prise de conscience des Chefs d’État et de Gouvernement et ont construit ainsi brique après brique cette émergence africaine.

C'est pourquoi, je voudrais rendre particulièrement hommage à nos mandants tripartites en Afrique et à tous les directeurs du BIT en Afrique, sous le leadership de M. Aeneas Chuma, Directeur régional, pour la qualité des réalisations obtenues souvent dans des conditions difficiles d'instabilité et de fragilité politique et institutionnelle. Ces Prix de reconnaissance, constituant réellement une grande première pour notre Organisation dans la recherche de l’excellence, donnent un véritable sens au « One ILO ». Et cela est aujourd'hui notre fierté commune.

Je vous remercie.

