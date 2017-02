Madagascar ACD. Lâ€™arnaque au sommet de lâ€™Etat revient comme un criminel sur le lieu de son crime

En référence à la note explicative No. 084 publiée récemment par l'APMF (Agence portuaire maritime et fluviale), l’Ambassade des Etats-Unis à Madagascar souhaiterait une fois encore rejeter le lien supposé entre le système ACD (Advanced Cargo Declaration) et les exigences de la sécurité américaine.

Il n’y a aucune obligation dictée par les Gardes Côtes des Etats-Unis sous le Programme International de Sécurité Portuaire (International Port Security Program) ou sous le code ISPS (International Ship and Port Facility Code) pour un système ACD tel que fourni par la société ATPMS. Le Port de Toamasina jouit actuellement d’une dérogation sur l’ISPS par les Gardes Côtes des Etats-Unis, et les Gardes Côtes des Etats-Unis sont satisfaits des efforts entrepris par les autorités portuaires afin de se conformer pleinement aux normes ISPS.

Le flux commercial conteneurisé entre Madagascar et les Etats-Unis continue sans difficulté, et toutes les exigences de partage d’informations requises sont satisfaites avec les processus commerciaux existants.

***

Ny masoivoho amerikana eto Madagasikara dia mamerina indray mitsipaka ny filazana ny Advance Cargo Declaration ACD dia misy ifandraisana amin'ny fepetra momba ny fandriam-pahalemana amerikana, araka ny voalaza ao anatin'ny naoty No.084 izay navoakan'ny APMF.

Ny mpiambina sisin-tany amerikana na ao anatin’ny fandaharanasa iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana eny amin’ny serantsambo (International Port Security Program) na ao anatin’ny code ISPS (International Ship and Port Facility Code) dia tsy mitaky rafitra toa ny ACD izay apetraky ny ATPMS. Ny seranan-tsambon’i Toamasina dia nahazo fanomezan-dalana manokana momba ny ISPS avy amin’ny mpiambina ny sisin-tany amerikana, izay afa-po amin’ny ezaka izay ataon’ny tompon’andraikitry ny seranan-tsambo hanatrarany ny fenitra ISPS.

Tsy misy ny olana eo amin’ny fivezivezen’ny entana anaty kaontenera eo amin’i Madagasikara sy Etazonia, ary mahafeno ny fepetra rehetra momba ny fifanakalozam-baovao ny fomba fiasa ara-barotra efa misy amin’izao fotoana.

***

In reference to the recently circulated APMF Note Explicative No. 084, the U.S. Embassy in Madagascar once again rejects the premise that the Advanced Cargo Declaration (ACD) fulfills any U.S. security requirements.

There is no requirement under the United States Coast Guard’s International Port Security Program or the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) for an ACD system as provided by the company ATPMS. The Port of Toamasina currently enjoys an ISPS waiver from the United States Coast Guard, and the United States Coast Guard is pleased with the efforts being made by port authorities to meet full ISPS standards.

Container trade between Madagascar and the United States continues to flow smoothly, with all requirements for the sharing of information met via existing commercial process.