Madagascar Sport automobile. Jimmy Rakotofiringa refuse lâ€™audit et dÃ©rape jusquâ€™au bout de ses dÃ©lires

"Accusation libre et arbitraire de détournement", hein? On verra qui sera sur la sellette. Pour l'heure, lorsqu'on a un casier judiciaire comme celui de Jimmy Rakotofiringa, on évite d'accuser les autres de ce qu'on est soi-même auteur. Être président d'une fédération sportive n'a jamais signifié être au-dessus des lois, être intouchable. Quand donc le terme "enquête de moralité" signifiera-t-il quelque chose à Madagascar dans le cade de tout mandat électif?



Ainsi donc, ce président ayant un casier judiciaire peu honorable veut que les gens croient que tout le monde il est beau à la FSAM (Fédération du Sport Automobile de Madagascar) sous sa présidence, sauf nous.

Plainte contre ce président de la FSAM en date du 1er mars 2017 et dont l'enquête est toujours en cours, malgré les pressions des "connaissances" de ce Jimmy BB. Il s'agit d'abus de biens sociaux, détournement de fonds, faux et usages de faux. "Accusation libre et arbitraire", hein?



Malheureusement, lorsqu’on demande tout simplement à ce Jimmy BB d’effectuer un audit des comptes de sa splendide FSAM, il démontre son esprit d’une noirceur de trou du diable. Il se targue de connaître des gens hauts placés, influents et d’avoir de l’argent pour mettre en prison, Sandy plus particulièrement.

LE DOSSIER D'UN MALHONNÊTE QUI VEUT DONNER DES LEÇONS A UNE FAMILLE D'INCORRUPTIBLES



AMBARA FA MELOKA signifie: EST DÉCLARÉ COUPABLE et NIVADIKA FITOKISANA veut dire A ABUSÉ DE LA CONFIANCE











Voilà donc où nous en sommes en ce qui concerne cet individu récidiviste qui a tout bonnement politisé le monde du sport automobile à Madagascar en usant et abusant ses "connaissances influentes" à beaucoup de niveaux

Jusqu’à preuve du contraire, nous n’avons pas de casier judiciaire, nous. Jusqu’à preuve du contraire, nous ne trempons pas dans des magouilles économico-politiques, nous. Et quand je dis nous, sachez que Sandy est ma fille aînée. L’insulter, c’est donc m’insulter car je ne lui ai jamais enseigné l’art de la manipulation, de la duplicité et de l’abus de biens sociaux. Pour l’heure, Mister Jimmy Rakotofiringa alias BB, semble triompher.

Cependant, nous n’avons jamais été des «fauteurs de troubles» et nous n’avons jamais porté une «accusation libre et arbitraire de détournement». Par ailleurs, ce n’est pas dans nos habitudes de menacer ni de faire du chantage sur autrui. Les preuves inculpant BB sont là -il y en a des tas dont une condamnation pour abus de biens sociaux-, elles existent -aperçu ci-dessus- et le temps n’effacera jamais les crimes commis. Certes, nous ne sommes plus dans un état de droit depuis janvier 2014, mais nous croyons en la Justice des hommes sans attendre la justice immanente... Pour ce môssieur BB qui excellence dans la manipulation, il aurait mieux fait -pour prouver sa bonne foi-, de faire effectuer un audit par des professionnels en la matière. Mais il a préféré compliquer les choses. Il faut croire que çà aussi c’est un sport à Madagascar. Et il croit fermement que l’affaire est close à la suite d’un Conseil de discipline (CODIS) monté de toutes pièces pour faire figure d’épouvantail à tous les licenciés de la FSAM.

Selon Jimmy Rakotofiringa -de deux ans mon cadet- donc j'ai engendré une "fauteuse de troubles". On verra dans quelques jours...



Nous allons attendre quelques jours et nous lui démontrerons qu’il n’y a qu’une vérité et elle lui explosera comme un boomerang en pleine figure. La patience, amis lecteurs, est aussi une vertu. Que Jimmy et sa clique continuent à s’évertuer à se tromper eux-mêmes et tromper ceux qui le veulent mais qu’ils sachent que si on peut tromper quelqu’un une fois, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Il veut aller jusqu’au bout de ses délires? Très bien, mais aucune loi n’interdit qu’un père -doublé d’un journaliste depuis plus de trois décennies sans aucune condamnation-, ne défende son honneur, son nom et sa fille. Je ne suis pas magistrat alors stoppez, dès à présent, une quelconque notion de juge et partie.

C’est Jimmy Rakotofiringa (de deux ans mon cadet en âge) qui commet des conneries pas nous. Nous, on le fait découvrir au monde entier (nous informons), tellement il y a de lâches et de vendus au sein du milieu du sport automobile à Madagascar… Si c’est un crime, où va ce monde? A bientôt et rira bien qui rira le dernier. Mais ce Jimmy BB a commis un autre crime irréparable: avoir donc sali aussi le nom et la mémoire de mon propre père: une sommité dans le monde de la médecine sportive à Madagascar et un ancien rallyeman du temps des grands rallyes organisés par Shell avant 1972.

Jeannot Ramambazafy – 10 juin 2017

RAPPELS

Il semble bien que ce sont les licenciés et les clubs qui déboursent le plus pour faire tourner la FSAM



Puis, dans la foulée, le président du club ACCT, bafouant le règlement, a fait voter en AG (Assemblée générale) une suspension de 5 ans pour les licenciés plaignants. Finalement, il a renoncé à cette sanction en AG car c'était contre le règlement. En effet, un club à tiré la sonnette en rappelant que l'AG n'a pas de pouvoir disciplinaire, mais voilà-t-il pas que Jimmy BB annonce qu’un comité de conseil de discipline (CODIS) sera mis en place. Lequel CODIS -qui vient de trancher- ne repose sur aucun fondement réel. Et devinez qui en est le Président. Tout simplement le signataire, membre du club ACCT. J'ai la lettre d'explications signée Jimmy Rakotofiringa tout seul et ses aveux, ainsi que la "délibération" de ce CODIS, mais chaque chose en son temps pour leur parution au public...



A la vue de ces tableaux, un expert-comptable comme le Filoha Rajaonarimampianina constatera que quelque chose cloche dans ces tableaux. Et c'est le but, l'objectif d'un audit que d'expliquer tout cela

