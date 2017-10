CESD Madagascar. Sortie de la 13Ã¨ promotion Â«AndriantsitohainaÂ»; Bienvenue Ã  la 14Ã¨!

Hôtel Carlton Anosy, 23 octobre 2017. L’arrivée du couple Ginette et Charles Andriantsitohaina, nom donné à la 13è promotion du CEDS.





Nom : ANDRIAMAMPIANDRASOA

Prénom : Jean Christian

Fonction : Directeur administratif et financier

Adresse professionnelle : Villa ANOR Ampanotokana Route d’Andraisoro Ampandrianomby Nom : ANDRIANIANA

Prénom : Harivelo Rijasoa

Fonction : Secrétaire Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA

Adresse professionnelle : Imm. ARO p. B204 Ampefiloha TANA Nom : BOTRALAHY

Prénom : Ralalanirina Lucette

Fonction : Chargée de Communication ANOR

Adresse professionnelle : Villa ANOR Ampanotokana Route d’Andraisoro Ampandrianomby Nom : CURRAN-RANDRIANARISOA

Prénom : Annick Nadia

Fonction : Responsable des relations extérieures

Adresse professionnelle : Secrétariat d’Etat chargé de la Mer Imm. Aro 3ème étage

Ampefiloha Nom : HASSANALY

Prénom : Natacha

Fonction : Coordinatrice du Service d’Appui Institutionnel (MFB/DGB)

Adresse professionnelle : Imm. MFB Porte 210 Antaninarenina Antananarivo 101 Nom : KARGARSHOUROKI

Prénom : Mohammad Ali

Fonction : Attaché de presse et interprète

Adresse professionnelle : Ambassade de la République Islamique d’Iran à Antananarivo Nom : FELANTSOA

Prénom : Miharivola Diadema

Fonction : Chef de service

Adresse professionnelle : Imm. MFB Antaninarenina P.225 Nom : MAMY HARISOLO

Prénom : Amédée

Fonction : Chef de Région Itasy

Adresse professionnelle : Bureau de Région Itasy Nom : NOROFAZY

Prénom : Patrick

Fonction : Inspecteur des douanes, chef de service

Adresse professionnelle : Imm. DGD, MFB Antaninarenina p.110 Nom : PILAZA

Prénom : Brillant de l’or Jean Colbert

Fonction : Inspecteur d’administration pénitentiaire

Adresse professionnelle : MINJUS Faravohitra Antananarivo Nom : PLESS

Prénom : Johann Maria

Fonction : Gérant de société

Adresse professionnelle : 15, rue de la Réunion Isoraka TANA 101 Nom : RABEARINOSY

Prénom : Hasimanitra Razafitseheno

Fonction : Inspecteur des Impôts

Adresse professionnelle : Imm. FJKM rue RAZAFINDRATANDRA Amparibe TANA 101 Nom : RABEARILAZA

Prénom : Mamy Princia

Fonction : Responsable de zone

Adresse professionnelle : Orange Magadascar, La Tour Ankorondrano Nom : RABETOKOTANY

Prénom : Heriarimanantsoa Eric Victor

Fonction : Inspecteur des Douanes

Adresse professionnelle : MFB/Douanes Nom : RAJAONARISON

Prénom : Andriamahazomanana Liva

Fonction : Directeur des Ressources Humaines

Adresse professionnelle : Ministère de la Communication et des Relations avec les

Institutions Nom : RAKOTOARIMANANA

Prénom : Ravaka

Fonction : Directeur adjoint communication

Adresse professionnelle : TELMA Alarobia Nom : RAKOTOARISOA

Prénom : Marie Jean Lucien

Fonction : Directeur du cabinet du Ministre de la Défense Nationale

Adresse professionnelle : MDN Camp Général Gabriel RAMANANTSOA Ampahibe TANA 101 Nom : RAKOTOARISON

Prénom : Mialisoa

Fonction : Avocat

Adresse professionnelle : Imm. REGUS EXPL BUSINESS PARK I Village des Jeux

Ankorondrano Nom : RAKOTOBE

Prénom : Nöela Brigitte Valérie Sylvia Claire

Fonction : Fonctionnaire du MPAE

Adresse professionnelle : Imm. MPAE Anosy 101 TANA Nom : RAKOTONDRASOA

Prénom : Rinarijaona Fenohery

Fonction : Ingénieur agronome, Expert en gouvernance et foncier

Adresse professionnelle : Lot III AB 15 Ter A Andrononobe Antananarivo 103 Nom : RAKOTONDRASOA

Prénom : Toky Miarinjaka

Fonction : Fonction Chargé d’études - Direction de la dette publique DGT/MFB

Adresse professionnelle : Ex Imm. NEGRESKY Ambatonakanga Tana 101 Nom : RALAMBOSON

Prénom : Hantsa Iarivelo

Fonction : Enseignant formateur auprès des instituts universitaires

Adresse professionnelle : Université ACEEM Manakambahiny Nom : RAMANANARIVO

Prénom : Junnot

Fonction : Directeur société

Adresse professionnelle : Bvd Ratsimilaho p/lle 32/41/43 Ampasimazava Est place du

golf Toamasina 501 Nom : RAMANANKAMONJY

Prénom : Alain Brilland

Fonction : Inspecteur des douanes

Adresse professionnelle : Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude,

Rue Général Rabehevitra Antaninarenina Nom : RAMIANDRISOA

Prénom : Tolotra Heriniaina

Fonction : Fonction Chargé d’études

Adresse professionnelle : BP 129 TANA 101 Nom : RANDRIAMANANTENA

Prénom : Ina Johannick

Fonction : Fonction Responsable département développement informatique

Adresse professionnelle : Lot II W 27 B Ankorahotra Tana 101 Nom : RANDRIANARISON

Prénom :

Fonction : Magistrat, chef de service de la legislation

Adresse professionnelle : Porte B 102 MINJUS Faravohitra Nom : RANOROHARISOA

Prénom : Tiavina

Fonction : Président du Conseil d’Administration de l’Agence National de

l’Or (ANOR)

Adresse professionnelle : Villa ANOR Ampanotokana - Route d’ Andraisoro

Ampandrinomby Nom : RARIVOMANANA

Prénom : Tahirimamy

Fonction : Chargé de mission

Adresse professionnelle : Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie SEG/CAB Nom : RASOLOFOMANANA

Prénom : Andriatiana

Fonction : Directeur de Cabinet- Directeur du réseau OTIV Boeny

Adresse professionnelle : MCRI - Villa DISMA Avenue de libération Mangarivotra Mahajanga Nom : RASOLOFONIRINA

Prénom : Ambinintsoa Sitraka

Fonction : Medecin militaire

Adresse professionnelle : BP 10 Bis Infirmerie de Garnison Ampahibe TANA Nom : RATIAMBOLOLONIAINA

Prénom : Alain Harivony

Fonction : Fonctionnaire du MPAE

Adresse professionnelle : DEEP MINAGRI Anosy Nom : RAVOAVY

Prénom : Nandrasanarisoa Zafisambatra

Fonction : Commandant du Groupement de la région ANALAMANGA

Adresse professionnelle : Groupement TANA Ville Ankadilalana Nom : RAZAFIMAMONJY

Prénom : Elie Delphine

Fonction : Chef de service du suivi et de la programmation MEETFP

Adresse professionnelle : Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Nom : RAZAFINAVALONA

Prénom : Harimisa Lalanirina

Fonction : Directeur exécutif

Adresse professionnelle : ORTANA Escalier RANAVALONA Bâtiment Ifanomezantsoa Antananinarenina Nom : RAZAFINDRAZAKA

Prénom : Fenolaza Tsiory

Fonction : Inspecteur des impôts

Adresse professionnelle : Imm. MFB Antaninarenina P.261 TANA 101 Nom : RAZAFINDRAZAKA

Prénom : Maminirina

Fonction : Chargé d’études

Adresse professionnelle : DP3P rez de chaussée Imm. DGAI MFB rue Rainitovo Nom : RAZAFITSIAROVANA

Prénom : Nirisoa Harilala

Fonction : Chargé de projet Bonne gouvernance

Adresse professionnelle : Catholic Relief Services, route de l’Université TANA 101 Nom : RAZAFITSIAROVANA

Prénom : Abraham Tsirofo Tsialiva

Fonction : Journaliste

Adresse professionnelle : TVPlus Madagascar -Villa AN FI Lot VN 12C Bis Ivanja Ankazolava Ambohitsoa Nom : TOVONDRAZANE

Prénom : Anasyle Camille

Fonction : Assistant du DG APMF

Adresse professionnelle : P. 303 APMF Route des Hydrocarbures BP 581 TANA 101

C’est ce lundi 23 octobre 2017 qui a donc été choisi pour procéder à la sortie solennelle de la 13è promotion du CEDS (Centre d’études stratégiques et diplomatiques) Madagascar, dénommé « Andriantsitohaina ». Il s’agit de l'ambassadeur à Londres de la reine Ranavalona I, Andriantsitohaina IX Honneurs. Il est l’ancêtre de Charles du même nom, opérateur économique archi-connu et qui a pris de l’âge… Il y a également le cérémonial de la passation de flambeau à la 14è promotion.



Photos inédites sans légende. Mais je tiens à rappeler que l'actuel ministre malgache des Affaires étrangères, Me Henry Rabary-Njaka (30 ans passés en France et avocat au barreau de Paris et, donc, de nationalité française), présent au Carlton, ne fait pas partie de ce sérail.... Le poste de MAE, à Madagascar, est devenu un poste à visée copinage pure et simple sous ce régime Hvm, heureusement en fin de mandat...



Jeannot Ramambazafy – Haja Randria

*************************