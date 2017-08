Analamahitsy. Inde An 70 chez l'Ambassadeur Subir Dutta

Célébration du 70è Anniversaire de l’Indépendance de l’Inde par la Communauté Indienne à Madagascar et les amis de l’Inde

15 Août 1947 – 15 Août 2017: Cela fait 70 ans que l’Inde a obtenu son Indépendance après presque 200 ans de colonisation par la Grande Bretagne. Pour marque ce 70è Anniversaire de l’Indépendance de l’Inde, plusieurs évènements seront organisés par l’Ambassade de l’Inde à Madagascar. Cette célébration a débuté, le 15 août 2017, à la Résidence de l’Inde-Analamahitsy, par la cérémonie de levée de drapeau où près de 150 personnes issues de la communauté Indienne et les amis de l’Inde étaient présents.





L’association des boursiers de l’Inde « ITEC Alumni Association » a participé activement à cet évènement en faisant des danses indienne et malgache. Il y avait également d’autres danses et chants patriotiques animant cette célébration du 70è Anniversaire de l’Indépendance de l’Inde.

A cette occasion, l’Ambassadeur de l’Inde à Madagascar, SEM Subir Dutta, après la levée de drapeau, a lu le message du Président Indien, Ram Nath Kovind, mettant en relief l’importance de la démocratie que les dirigeants Indiens et le peuple Indien accordent et condamnant ainsi tout acte de deux qui tenteraient de diviser le peuple indien et d’éliminer toute forme de démocratie. Les étapes franchies par l’Inde depuis ces 70 années ont été également mentionnées dans ce message du Président Indien.





En ce qui concerne les relations entre l’Inde et Madagascar, elles sont excellentes, selon l’Ambassadeur de l’Inde à Madagascar. « Les Indiens étaient venus pour la première fois à Madagascar, il y 200 ans, et l’ambassade de l’Inde à Madagascar existe depuis que l’indépendance de Madagascar, c'est-à -dire en 1960. Ces relations s’améliorent davantage et s’étendent dans plusieurs domaines dont l’agriculture ; la santé, l’éducation, le renforcement de capacités, le commerce, etc. ».





Notons que la célébration du 70è Anniversaire de l’Inde se poursuit jusqu’au mois d’Août 2018. Du 17 au 22 Août 2017, il y aura une exposition photo sur la culture Indienne, à la Salle Gisèle Rabesahala – Bibliothèque Nationale, Ampefiloha. Le Dimanche 20 Août 2017, à partir de 18h, des artistes indiens issus du groupe Roop Kala Kendra offriront des spectacles ouverts au public, au Dôme RTA Ankorondrano. Ces spectacles dureront environ 4 heures. Après Antananarivo, ces artistes indiens feront un cap sur Majunga pour le même spectacle ouvert au grand public.

L’Ambassade de l’Inde invite tous les citoyens malgaches à ces évènements.

Photos: Harilala Randrianarison