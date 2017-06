Madagascar. Viva Tv&Radio 10 ans. Album photo 5

Début 2007, Andry Rajoelina, P-dg d’Injet, achète la radio télévision Ravinala appartenant à Norbert Lala Ratsirahonana, fondateur du parti politique AVI et conseiller spécial et ambassadeur itinérant du président Marc Ravalomanana à l’époque. Tandis que des essais se font, -télévision captée sur UHF 53 et 57 et radio sur 98.8 mhz-, et que les studios emménagent dans l’immeuble en face de Waterfront à Ambodivona, Andry Rajoelina entame toutes les démarches légales pour un changement de nom. Ce sera «Viva» avec le slogan «le Feeling de toutes les générations».

Déclarations d’Andry Rajoelina, juste avant le début de cette soirée de lancement du 26 mai 2007: «Mon objectif est de satisfaire toutes les générations ainsi que toutes les classes sociales, à travers un spectacle d'une envergure internationale». Le mot à retenir est «Spectacle». Depuis, les téléspectateurs et auditeurs de «Viva» n’ont jamais été déçus. Dernier en date, «G5» après «La voix d’Or» qui a permis à la jeune gagnante d’aller à Disneyland de Marne-La-Vallée. Mais aussi, Viva a bénéficié d'une autre extension immobilière pour avoir sa propre salle de... spectacle.

Le lancement de la célébration du 10ème anniversaire de la radio télévision Viva a lieu le samedi 3 juin 2017. Une excellente soirée en perspective aux couleurs noire et dorée, avec pour thème «L’Émotion dans la Passion». Tout un... spectacle. Album de photos 5: le spectacle du groupe G5 de Viva.

Jeannot Ramambazafy – 5 juin 2017





Photos: Harilala RANDRIANARISON