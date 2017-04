Madagascar WMG. Ce fut du gÃ¢teau pour le 1er Salon du Chocolat au Carlton

Patricia Rabe

Patricia Rabe, présidente en exercice du Wednesday Morning Group (WMG) Madagascar, depuis 2016, a entamé la nouvelle année 2017 par un coup de maître. En effet, le premier Salon du Chocolat et de la Gourmandise organisé par le WMG aura été du gâteau, une réussite sur tous les plans.









Ce samedi 08 avril 2017, en effet, le public est nombreux au Carlton Anosy, Antananarivo. Le choix était plus que multiple entre chocolat noir, blanc, au lait sous toutes les formes. Mais il y avait également d’autres produits pas forcément en chocolat comme les pâtisseries et les friandises tous azimuts.





Cependant, il faut reconnaître que le succès d’un évènement repose, avant tout, sur un travail d’équipe et une bonne organisation. Dans ces deux domaines, ces Dames du Groupe du Mercredi Matin sont passées au niveau professionnel depuis plus de 50 ans. Ce savoir-faire a, ainsi, toujours drainé des partenaires confiants que l’objectif d’un évènement organisé par WMG aboutira.









Il faut se rappeler alors que ce premier Salon du Chocolat et de la Gourmandise constituait une levée de fonds entrant dans le financement des actions sociales du WMG Madagascar. Plus précisément, Il s'agissait d'une levée de fonds pour réaliser des travaux de réhabilitation et d'assainissement dans le quartier d'Ankorondrano Andranomahery.





Selon Patricia Rabe, 40 millions d'ariary sont nécessaires pour effectuer entièrement la réalisation de ces travaux dont les plus importants sont la construction de W-C. Toutes ces Dames on tenu a remercié du fonds du cœur, le groupe TAF, la BNI et DHL, le Carlton… ainsi que tous les autres partenaires et amis.





A présent, place aux photos. Je tiens à préciser que si Lalao Ravalomanana, Maire de la ville d'Antananarivo, s'est déplacée et a fait des achats, l'épouse du Président de la République, Voahangy, Présidente d'honneur du WGM comme toutes les Premières dames malgaches avant elle, a brillé par son absence. Where was she?...





Jeannot Ramambazafy – Photos : Harilala Randrianarison & Haja Randria