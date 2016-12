Antananarivo. Latimer Rangers et Rossy mÃ©daillÃ©s de lâ€™Ordre de la PlÃ©iade

Encore une fois, je ne cesserai de le répéter, ce n’est pas la Francophonie ni son sommet en eux-mêmes qui sont mauvais. Non. C’est la pertinence de l’organisation de celui-ci à Antananarivo dans un contexte de pauvretés qui submerge Madagascar à tous les niveaux de la société. Celui qui ose prétendre le contraire ne vit pas dans la Grande île de l’océan Indien. Car les dettes contractées pour ce sommet qui n’était ni prioritaire ni obligatoire, seront supportées par les Malgaches sur, au moins, deux générations. Enfin, passons…





Le 24 novembre 2016, dans cette ambiance de calme apparent avant toute tempête violente, lors d’une cérémonie qui est presque passée inaperçue, le chanteur Rossy (de son vrai nom Paul Bert Rahasimanana) et le journaliste Latimer Rangers ont été médaillés de l’Ordre de la Pléiade. Qu’est-ce?

L’Ordre de la Pléiade est l’Ordre de la Francophonie et Du dialogue des Cultures de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).





Mais d’où vient le mot «Pléiade» ? C’est avant tout le nom d’une constellation de sept étoiles: les Pléiades ou scientifiquement Messier M45. Mais en France, sous la Renaissance, la Pléiade, c’est ce qui suit:





Cela dit, la médaille de l’Ordre de la Pléiade, à vocation internationale, est destinée à reconnaître le mérite des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de l’APF.





La 25è Assemblée régionale Afrique de l'APF aura lieu au Maroc en mai 2017



Celle-ci a été créée à Luxembourg en mai 1967, 52 membres, 14 sections associées et 17 observateurs répartis sur les cinq continents. L’APF joue un rôle d’assemblée consultative de la Francophonie, constituant ainsi le lien démocratique entre les chefs d’État et les peuples de la Francophonie. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle.





L’insigne de la Pléiade est une étoile à sept branches émaillées de bleu. Au centre sont gravés la rose des vents et l’exergue « La Pléiade, Ordre de la Francophonie ». Sept petites étoiles, rappelant la Pléiade, ornent les branches de l’insigne. Sur l'envers est gravé le pont de Luxembourg, ville où a été créée l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française (aujourd’hui l’Assemblée parlementaire de la Francophonie).

L’Ordre de la Pléiade comporte cinq niveaux. Par ordre d’importance, les grades de Grand Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et Chevalier. Les récipiendaires proviennent de plusieurs domaines incluant le monde politique, social, littéraire et artistique. Des chefs d’État, hauts fonctionnaires, recteurs d’université, journalistes, directeurs artistique et musical et des bénévoles dévoués sont tous parmi la grande variété de personnes décorées.





Toutes mes félicitations à mes frères Latimer et Rossy! Je rappelle que le Pasteur Richard Mahitsison Andriamanjato, ancien président de l’Assemblée nationale de Madagascar et fondateur du parti Akfm, décédé à Paris le 16 mai 2013, a aussi été médaillé de l’Ordre de la Pléiade.

Jeannot Ramambazafy – 25 novembre 2016

(Sources: OIF - APF - etudes-litteraires.com)