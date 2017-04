Onitiana Realy sur Rolly Mercia: avait-elle parlÃ© pour elle-mÃªme?

Quand le journaliste Rolly Mercia œuvrait dans le bon sens. En médaillon, Onitiana Realy déjà ministre, déjà lointaine



Il paraît que la première impression est très souvent la bonne. Je ne sais pas mais en tout cas, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Harry Laurent Rahajason, alias le journaliste Rolly Mercia, a été nommé ministre de la Communication le 26 mars 2011 par le président de la Transition, Andry Rajoelina. Il l’est resté jusqu’à la fin de cette période transitoire et durant quelques semaines au début de l’actuelle IVème république.

Rolly n’était pas en odeur de sainteté de la première dame et de quelques conseillers plus timorés que jaloux. Nous y reviendrons, mais, à l’époque, Onitiana Realy faisait le bonheur de Tv Plus Madagascar, avec ses propos jugés alors très pertinents, frisant l’insolence, d’une journaliste « professionnelle ».

A un certain moment, il y a eu un clash entre Omer Beriziky, dernier Premier ministre de consensus de la transition et son ministre de la Communication, Rolly Mercia. Comment Onitiana Realy a-t-elle pris la chose?





Ci-après la version originale en malgache transcrite de la vidéo ci-dessus, qui sera suivie de sa traduction en français:

« Hitondrako fanamarinana anankiray kely satria araka noteneniko teo, niteny an’izay ingahy Rolly Mercia tao amin’ny Tvm. Heu raha ny tena tiana dia tsy hamaly (Ndlr: koa naninona no namaly sa zesta teknika io fehezan-teny io?) izay zavatra noteneniny satria mahamenatra loatra ny fomba nitenenany azy. Izaho moa niteny hoe manala baraka ny vahoaka malagasy, raha ireny no minisitra eto Madagasikara.

Heu, ny tiako ho tenenina fotsiny dia izao: ingahy Rolly Mercia miteny hoe ny Premier ministre Omer Beriziky tsy manaja ny Filohan’ny tetezamita (Ttf: mba tsy niteny hoe tetezamihitatra izy teto an!). Dia izaho miteny an: ireny ataon’i Rolly Mercia ireny no tena tsy fanajàna ny Filohan’ny tetezamita, fanaovana tsinontsinona ny Filohan’ny tetezamita izay avy niteny adin’ny roa latsaka kely tao anatin’ny fandaharana tamin’ny zoma. Dia tonga dia ny minisitra no ao amin’ny Tvm miteny ohatra ny hoe tsy ampy ny nambaran’ilay Filoha teo dia izy no mameno ny banga sa inona, tamin’ny zavatra notenenin’ny Filohan’ny tetezamita? Izany no tena fanaovana tsinontsinona ny Filohan’ny tetezamita ireny fihetsika ireny.

Ny faharoa, mahakasika ny vontoatin’ny zavatra noteneniny: isan’ny nenjehiny mafy tao moa izaho sy ny fandaharana (Ttf: « L’invité du zoma ») ary ny TvPlus. Noharin’i Rolly Mercia tamin’ny hoe mpivarotra anana. Dia izaho miteny hoe : ilay mpivarotra anana izany tsinotsinoavan’i Rolly Mercia io dia mbola azo lazaina manana fahendrena lavitra noho i Rolly Mercia, raha ny teny avoakany no itsarana azy.

Izay no ataoko hoe mahamenatra ny vahoaka malagasy ny manana minisitra tahaka ireny ».

TRADUCTION LIBRE

Contexte: Onitiana Realy avait invité le Président de la transition dans son émission «L’invité du zoma», un vendredi sur TvPlus, chaine privée. Peu après, sur la Tvm, chaine publique, le ministre de la Communication, Rolly Mercia, est intervenu pour déclarer, entre autres, que le Premier ministre, Omer Beriziky, ne respectait pas le Président de la transition.

« Je voudrais apporter une petite précision, car comme je l’ai dit, tout à l’heure, c’est ce qu’a dit monsieur Rolly Mercia à la Tvm. Heu, normalement je ne devrais pas répondre à ce qu’il a dit parce que sa manière de l’avoir dit est honteuse. Moi, j’avais dit que des ministres comme çà à Madagascar, c’est la honte pour le peuple malgache.

Heu, ce que j’aimerai dire simplement est ceci: monsieur Rolly Mercia a déclaré que le Premier ministre, Omer Beriziky, ne respectait pas le Président de la transition. Moi je réponds: c’est ce que Rolly Mercia a fait qui est irrespectueux envers le Président de la transition qui venait de discuter durant près de deux heures dans l’émission de vendredi dernier. Immédiatement après, c’est le ministre qu’on voit à la Tvm pour parler comme si le Président de la transition avait omis de dire quelque chose lors de l’émission. C’est cela, c’est ce genre de comportement qui constitue de l’irrespect envers lui.

Secundo, concernant le fond de ses déclarations: avec l’émission et la Tv Plus, je suis celle qu’il a très critiqué. Il m’a comparé à une vendeuse de brèdes au marché. Moi je dis que la marchande de brèdes que Rolly Mercia méprise est dotée d’une plus grande sagesse que lui on le juge par ses propos.

C’est pour cela que je dis qu’avoir des ministres de ce genre constitue une honte pour le peuple malgache »./.

Tentative personnelle de téléthon après le passage du cyclone Chedza. Vouée à l'échec car dans ce régime Hvm, l'esprit d'initiative n'est pas le bienvenu. Tout doit être le fait du président bien-aimé, jusqu'à l'inauguration de pompes d'eau potable



Le 15 avril 2016, Onitiana Realy est nommée par le décret N° 2016-265, Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme. Elle représentait l’espoir de tout un peuple. Hélas, elle a fait pire que Rolly Mercia. En effet, en quelques mois, elle a démontré les limites de son si beau savoir-faire et faire-savoir journalistique pour devenir un mouton dans l’enclos Hvm. Certes, au début, elle avait fait montre d’initiatives et de cran pour mettre en application tout ce qu’elle avait critiqué lors de ses interventions dans son émission-phare « L’invité du Zoma », sur Tv Plus Madagascar. Mais l’élan des débuts bien vite refroidi, elle a compris qu’il est plus facile de dire que faire.

Ambovombe Androy, 19 avril 2016, lors de l'atelier de concertation nationale avec les PTF (Partenaires techniques et financiers). Ces larmes n'ont pas apporté les gros sous escomptés



Normalement, avec l’état d’esprit qu’elle avait laissé apparaître sur le petit écran, elle aurait du démissionner depuis longtemps. Mais il est dit que la démission n’entre pas dans la culture des politiciens malgaches. Pire, elle a gardé un mutisme dangereux dans des moments où sa présence s’avérait nécessaire auprès de la population malgache. Elle n’a pas du apprendre ce qu’est l’empathie, malgré ses diplômes. Pour la majorité des Malgaches, son mépris et son dédain sont devenus synonymes d’incompétence. Ses larmes à Ambovombe, face au Kere (famine) ignoré jusqu’au bout par le président Rajaonarimampianina lui-même, ont été assimilés à des larmes de crocodile…

Nations Unies à New York, 13 mars 2017. 61ème session de la Commission de la condition de la Femme (CSW 2017). Quel impact réel depuis l'an dernier, même Commission, même endroit, pour la population malgache qui paie ces déplacements?



Au moment où les populations de Madagascar subissaient les graves impacts du passage du cyclone Enawo, madame la ministre ne s’est pas empêché d’aller à l’extérieur, avec les deniers publics, pour une présence à une conférence à l’Onu de New York, qu’elle aurait bien pu déléguer à un haut cadre de son ministère. N’est-ce pas un comportement, vis-à-vis du peuple malgache, pire que celui de Rolly Mercia vis-à-vis du Président de la transition? Depuis le 20 avril 2017, tous les deux sont membres du gouvernement de combat (contre qui, contre quoi?) du Premier ministre et toujours ministre de l’Intérieur, Olivier Mahafaly.

Dernier communiqué de presse de conseil de gouvernement co-signé par Andrianjato Vonison. Le lendemain, il sera limogé malgré son "engagement forcené" (mais non pas désintéressé) pour le Hvm. Tout se joue sans crier gare lorsque le grain de sable y met du sien...



Ne vous en faites pas pour eux, ils s’entendront comme deux larrons en foire, lorsqu’ils signeront les communiqués de presse des conseils de gouvernement en tant que co-porte-parole du gouvernement. Des porte-parole n’ayant pas droit à la parole, hélas. Ils s’en balancent car tout ce qui les anime c’est l’appât du gain jusqu’à renier leurs propres convictions. Mais en ont-ils eu un jour? Onitiana Realy, qui roule en 4X4 V8 à présent, n’a-t-elle pas affirmé qu’elle n’est plus journaliste mais « politicienne »? Quant à monsieur Rolly Mercia, lisez ici. Au final, lors du grand règlement des comptes, il sera découvert que la journaliste Onitiana Realy, en critiquant le ministre Rolly Mercia, avait parlé pour elle-même. Une anticipation nous faisant comprendre que le pouvoir corrompt effectivement et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais jusqu’à quand? Pas éternellement en tout cas… Voilà pourquoi ils vont en profiter au maximum et tant pis pour les pauvres Malgaches. Jusqu'à ce que le grain de sable les écarte pour de bon. Pour l'heure: vive la "solidarité gouvernementale"!



Jeannot Ramambazafy – 21 Avril 2017