Hery Rajaonarimampianina. Il est temps pour lui de se dÃ©barrasser de ses Â«mpamosavy malemyÂ»

Siège du BIANCO (Bureau indépendant anti-corruption) à Ambohibao. Riana Andriamandavy VII, qui nargue des éléments des forces de l'ordre, ne sera donc nullement inquiété car il est Sénateur élu sous les couleurs du Hvm. Mais auparavant qu'était-il?

Riana Andriamandavy VII le caméléon politique, ami des vainqueurs ("saikaizan'ny mpandresy"), trois en un respectivement, sans éthique ni déontologie politique et discipline de parti: ancien président des jeunes TIM ("Zanak'i Dada") de Marc Ravalomanana; ancien ministre de la Transition du président par Andry Rajoelina et, pour l'heure, nommé Sénateur dans le quota Hvm du Président de la république

Aimé, épouse de Riana Andriamandavy VII, est la sœur de claudine Razaimamonjy. En haut à droite, elles posent avec le couple Hery et Voahangy Rajaonarimampianina



Lors de son discours de début d’année, le président Hery Rajaonarimampianina avait parlé de ses personnages de son entourage qui le poignardent le régime dans le dos, les «mpamosavy malemy» (Judas, Brutus, vous connaissez?).

Hery Rajaonarimampianina, Iavoloha, le 06 janvier 2017



Le passage original et intégral: «Tandremonareo ao anatin’ny ambaratonga samihafa, ato anatin’ny Fitondram-panjakana, tandremo mba tsy hanao mpamosasy malemy, ka manaratsy endrika ny fitondrana sy ny mpitondra».

Traduction: Prenez garde, à tous les échelons de l’administration publique, prenez garde de ne pas faire comme des sorcières dissimulées qui ternissent l’image du régime et celle des dirigeants. En clair: faites gaffe de ne pas ternir l’image des dirigeants par des actes d’insensés.

Aussi, comme l’aurait dit une jeune collègue, en vertu de quoi Riana Andriamandavy VII (ancien président des jeunes TIM de Marc Ravalomanana; ancien ministre de la Transition président par Andry Rajoelina et nommé Sénateur dans le quota Hvm du Président de la république) peut-il ramener des gros bras de Fianarantsoa et faire face à des éléments des forces de l’ordre pour tenter de faire libérer Claudine Razaimamonjy qui n’est autre que sa belle-sœur? Pour qui se prend-il?

Est-ce bien là le rôle d'un Sénateur de Madagascar que d'amener des troupes pour attaquer sinon inciter à attaquer une institution de la république? Et pour lui, pas besoin d'une autorisation quelconque, l’État (de non-droit) c'est lui







Ce 06 avril 2017, devant le siège du BIANCO à Ambohibao, il y a bien eu des jets de pierre et de gendarmes armés qui ont empêchés plus d’une centaine d’individus ramenés en voitures de Fianarantsoa, pour tenter de libérer Claudine Razaimamonjy. Le meneur évident? Le sénateur caméléon Riana Andriamandavy VII qui n’a nullement été inquiété pour ces agissements plus qu’hors-la-loi. Mais dans quel pays vivons-nous, vraiment?





Le sénateur Lylison René, lui, pour avoir seulement annoncé une journée ville-morte, a été condamné à un an d’emprisonnement, après des perquisitions proches de la persécution et de l’inquisition. Quand et pour qui la loi s’applique-t-elle à Madagascar? Mais de quoi est accusée la Dame Claudine Razaimamonjy? En fait, l’affaire Ambohimahamasina n’est que l’arbre qui cache une forêt de « subventions exceptionnelles » dont les montants ne correspondent pas du tout aux résultats des travaux.

Message du Sénateur Paul Bert Rahasimanana alias Rossy, après avoir vu ce Sénateur caméléon politique au-dessus des lois (pour le moment) à la Tvm, dans la soirée de ce même 06 avril 2017:

« ATTENTION SENATEUR .... DANGER

Général Florens s'il vous plait !faites quelque chose Le sénateur Andriamandavy est en train de péter les plombs et dérive dangeureusement vers l'incitation à l’affrontement entre zanak'i fianarantsoa et les autres. Affirmer «Sambory ravatomanga sokafy dosie ravalo» (pourquoi vous n'arrêtez pas RAVALOMANANA ET RAVATOMANGA) laisse perplexe... et veut sous-entendre que ce sont "les Tananariviens" qui en veulent a la Betsileo Claudine. On ne mange pas de ce pain là ».

Sûrement pas des éléments du Général Florens, les gaz lacrymogènes n'ayant pas... parlé. Étrange tout de même. Non? Car il y a bien eu jets de pierres et même de bouteilles





Les Incorruptibles du BIANCO (jusqu'à preuve du contraire)



En gris, au premier plan assis: Jean Louis Andriamifidy, Directeur général du BIANCO



Ci-après, les 35 communes de Madagascar qui ont fait l’objet de subventions exceptionnelles et dans lesquelles le nom de Claudine Razaimamonjy est omniprésent. Mais elle n'est pas la seule...



Il s’agit des subventions exceptionnelles –Communes– Exercice 2014, Compte 6514, Code ORDSEC 00-170-3-00000 /00617.66600000, Code SOA 00-17-0-410-00000/00-17-0-620-00000, Catégorie 4. C’est lors des enquêtes effectuées en 2015 par l’Inspection générale de l’État qu’ont été découverts toute une série de corruption de haut vol: le détournement de deniers publics par surfacturation et sans appel d’offres. Sinon à sens unique et tournez votre regard vers le BIANCO. Tous les montants sont en ariary.

1. Numéro d’enregistrement : ENG201401271618

Objet. Engagement: Commune rurale ANALAVOARY (Site touristique Geysers) 2ème tranche

Montant engagé: 70 280 000.00

2. Numéro d’enregistrement: ENG201401255964

Objet. Engagement: Commune rurale ANKILIZATO (construction bureau Fokontany 18)

Montant engagé: 192 234 002.94

3. Numéro d’enregistrement: ENG201401258395

Objet. Engagement: Commune rurale IAVINOMBY VOHIBOLA (Tranompokonolona)

Montant engagé: 100 120 975.40

4. Numéro d’enregistrement: ENG201401258415

Objet. Engagement: Commune rurale SAHASINAKA (Réhabilitation Tranompokonolona)

Montant engagé: 174 149 142.60

5. Numéro d’enregistrement: ENG201401258494

Objet. Engagement: Commune rurale ALAKAMISY AMBOHIMAHA (Construction du marché)

Montant engagé: 159 969 252.81

6. Numéro d’enregistrement: ENG201401258504

Objet. Engagement: Commune rurale ANTONIBE (Construction bureau Commune)

Montant engagé: 198 816 096.00

7. Numéro d’enregistrement: ENG201401259597

Objet. Engagement: Commune rurale ANALAVOARY (Site touristique G.) titre-année 2014

Montant engagé: 199 600 000.00

8. Numéro d’enregistrement: ENG201401257665

Objet. Engagement: Commune rurale ANALALAVA (HIMO)

Montant engagé: 70 000 000.00

9. Numéro d’enregistrement: ENG201401256058

Objet. Engagement: Commune rurale AMPITATAFIKA–ANTANIFOTSY (Aménagement et réhabilitation du Bureau de la Commune)

Montant engagé: 189 165 550.00

10. Numéro d’enregistrement: ENG201401255898

Objet. Engagement: Commune rurale BEFANDRIANA NORD (Equipement de l’Hôtel de ville)

Montant engagé: 159 220 000.00

11. Numéro d’enregistrement: ENG201401259614

Objet. Engagement: Commune rurale ANKIRIRIKA MAMPIKONY (Aménagement de la Commune)

Montant engagé: 190 600 903.00

12. Numéro d’enregistrement: ENG201401251598

Objet. Engagement: Commune rurale TOAMASINA I (Travaux d’assainissement et d’entretien du canal d’évacuation Tanambao II)

Montant engagé: 54 890 116.00

13. Numéro d’enregistrement: ENG201401251512

Objet. Engagement: Commune Urbaine de Mahajanga I (Travaux de rénovation et réhabilitation Hôtel de ville)

Montant engagé: 196 521 140.47

14. Numéro d’enregistrement: ENG201401179839

Objet. Engagement: Commune rurale ANTANAMBAO ANDRANOLAVA (Mise en norme marché publique et construction bureau Commune)

Montant engagé: 192 528 095 000.00

15. Numéro d’enregistrement: ENG201401150376

Objet. Engagement: Commune Urbaine de BETAFO (Réhabilitation Tranompokonolona)

Montant engagé: 151 319 556.00

16. Numéro d’enregistrement: ENG201401175368

Objet. Engagement : Commune Urbaine ANTSIRABE (Réhabilitation bureau et achats matériels mobiliers)

Montant engagé: 166 315 680.00

17. Numéro d’enregistrement : ENG201401170150

Objet. Engagement: Commune Urbaine de FIANARANTSOA I (Achats matériels pour Commune)

Montant engagé: 28 380 000.00

18. Numéro d’enregistrement : ENG201401170037

Objet. Engagement: Commune rurale d’IALANINDRO–LALANGINA (réhabilitation bureau Commune)

Montant engagé: 149 996 100.00

19. Numéro d’enregistrement: ENG201401169974

Objet. Engagement: Commune rurale AMBOLOMOTY (réhabilitation marché)

Montant engagé: 192 576 036.00

20. Numéro d’enregistrement: ENG201401169967

Objet. Engagement: Commune rurale d’AMBALABE-BEFANJAVA (Construction Bureau Commune)

Montant engagé: 125 027 108.00

21. Numéro d’enregistrement : ENG201401169741

Objet. Engagement: Commune rurale de MAHASOABE (réhabilitation bureau Commune)

Montant engagé: 144 915 780.00

22. Numéro d’enregistrement: ENG201401169567

Objet. Engagement: Commune rurale KIRANO–AMBALAVAO (Construction bureau Commune)

Montant engagé: 351 085 312.00

23. Numéro d’enregistrement: ENG201401169546

Objet. Engagement: Commune Urbaine FIANARANTSOA I (Réhabilitation bureau Commune)

Montant engagé: 494 817 296.45

24. Numéro d’enregistrement: ENG201401170062

Objet. Engagement: Commune rurale d’AMBOHIMAHAMASINA (Réhabilitation BMH)

Montant engagé: 396 492 444.00

25. Numéro d’enregistrement: ENG201401167457

Objet. Engagement: Commune rurale d’AMBALAVAO–Antananarivo Atsimondrano (Réhabilitation piste avec ouvrage)

Montant engagé: 198 817 201.00

26. Numéro d’enregistrement : ENG201401165311

Objet. Engagement: Commune Urbaine de SAMBAVA (Construction de l’Hôtel de ville)

Montant engagé : 190 000 000.00

27. Numéro d’enregistrement: ENG201401158372

Objet. Engagement: Commune rurale NOSY TSARARAFA (Construction bureau Commune)

Montant engagé: 99 527 950.00

28. Numéro d’enregistrement: ENG201401158334

Objet. Engagement: Commune Urbaine d’AMBALAVAO (Réhabilitation bureau Commune)

Montant engagé: 194 982 146.00

29. Numéro d’enregistrement: ENG201401158321

Objet. Engagement: Commune rurale EVATO (Construction bureau Commune)

Montant engagé: 118 871 641.00

30. Numéro d’enregistrement: ENG201401256058

Objet. Engagement: Commune rurale AMPITATAFIKA–ANTANIFOTSY (Aménagement et réhabilitation du Bureau de la Commune)

Montant engagé: 189 165 550.00

31. Numéro d’enregistrement: ENG201401158306

Objet. Engagement : Commune rurale TSARAHASINA (Construction Tsena)

Montant engagé: 127 846 880.00

32. Numéro d’enregistrement: ENG201401158383

Objet. Engagement: Commune rurale SANDRAVINANY (Réhabilitation bureau Commune/ Marché couvert)

Montant engagé : 98 512 890.00

33. Numéro d’enregistrement : ENG201401158400

Objet. Engagement : Commune rurale VOHIMASY (réhabilitation du Bureau de la Commune)

Montant engagé : 98 742 782.00

34. Numéro d’enregistrement : ENG201401158348

Objet. Engagement : Commune rurale ANJOMA (Construction bureau Commune)

Montant engagé : 359 852 012.00

35. Numéro d’enregistrement : ENG201401018285

Objet. Engagement : Commune rurale ANAHIDRANO - ANTSOHIHY

Montant engagé : 100 000 000.00

Dossier de Jeannot Ramambazafy – 06 avril 2017

