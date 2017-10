Zafy Albert. Fisaonam-pirenena: ny praogramam-panjakana

Ny Praiminisitra Olivier Mahafaly sy solontan'ny fianakavian'ny Profesora Zafy Albert

Tsy maintsy miteny sy mampita ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Izany koa anisan'ny asana mpanao gazety. Vaka ny ankamaroan'ny Malagasy n'inona n'inona izay filazan-dry matihanina isany. Filoha voafidy nitondra firenena teo aloha ve no nodimandry dia tsy nanana na iray segondra akory aza ity filoha am-perinasa? Fa dia ny Praiminisitra no navelany teo na dia tsy anjarany izy samy irery asa izany adidy goavana sy masina izany. Soa fa nandray andraikitra ity farany. Iza koa moa no afaka omeny andraikitra eo, satria izy no Praiminisitra ao amin'ny fahefana mpanatanteraka (Premier ministre exécutant de l'exécutif)?

Fa dia mpitondra ahoana loatra va re ity Hery Rajaonarimampianina ity e? F'angaha ny Malagasy lasa miady amam-paty indray amin'ity repoblika faha-efatra efa sadasada be ity? - Jeannot Ramambazafy -

Ttf: Niteny ihany ingahy filoha Hery, androany 13 Okotobra 2017 hariva, fa tsy nihoatra ny roa minitra ny teniny. Asa, vontom-pahoriana be loatra?

Hoy tokoa izy mantsy :