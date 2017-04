Claudine Razaimamonjy. Chronologie dâ€™un retour nocturne suspect au HJRA

Photos à titre illustratif



Que s’est-il passé à l’île Maurice? Claudine Razaimamonjy a-t-elle fait l’objet d’une expulsion ou d’une extradition, son séjour n’expirant que le 24 avril 2017.

Quoi qu’il en soit, comme on dit en malgache: «ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita» (les sorcières sortant la nuit sont toujours aperçues par un témoin), elle est bien revenu à Madagascar le 22 avril 2017. Et encore en nocturne comme lors de son évasion sanitaire. Le Premier ministre Mahafaly aura beau dire, rien n’a été légal dans sa fuite organisée. Ci-après la chronologie de la nuit de ce 22 avril en question.

Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona – HJRA

20h00: Arrivée de Me Henry Rabary-Njaka, conseiller du président de la république, et du ministre de la Santé, Mamy Lalaina Andriamanarivo. Il y a eu des pourparler loin des murs qui ont des oreilles mais quelle que soit la teneur des discussions, sur trois médecins, un a refé, deux ont accepté. A faire quoi et moyennant quoi ? Nous le saurons plus lois.

20h30: Entrée en scène du Premier ministre Olivier Mahafaly -qui s’est enfin manifesté directement- et de son ministre de la Justice, Charles Andriamiseza: pourquoi?

21h00: Le personnel destiné pour ce faire, a commencé à nettoyer («nanomboka nanadio») la chambre 126 située au rez-de-chaussée. C’est la réponse aux deux questions précédentes: l’accueillir comme une malade dans cet établissement hospitalier.

22h00 : Une ambulance don du Canada a quitté le complexe HJRA à destination de l’aéroport d’Ivato. A préciser que le chauffeur titulaire ayant refusé de la conduire, ce fut un autre qui le fit.

Aéroport d’Ivato

23H30: Atterrissage d’un Jet privé ayant eu à son bord Claudine Razaimamonjy vêtue d’une burqa («Nanao lamba sari miloko mainty, izany hoe lamba mandrakotra ny vatana tanteraka ka ny maso ihany no hita. Ohatran’ireny akanjo fanaon’ny vehivavy arabo ireny») et apparemment en bonne santé, ne nécessitant pas d’attention particulière.

Les véhicules présents à Ivato, lors de ce retour inespéré de Claudine Razaimamonjy:

Une Toyota Fortuner immatriculée EM 1530 A des bérets rouges

Une Mitsubishi immatriculée 7329 TBD du ministère de la Jeunesse et des Sports

Une Mitsubishi avec cocarde immatriculée 25264 WWWT

Un V8 avec gyrophare et à son bord des individus en tenue noire, casques et talky-walkies.

Deux véhicules d’ambassade: une Nissan Patrol blanche immatriculée 206 CD 828 et un gros Ford blanc immatriculé CD.

Dans la journée de ce 23 avril 2017, les rumeurs affirment la présence de Claudine Razaimamonjy à Fianarantsoa. Une possibilité sans être une certitude absolue. En tout cas, des habitants ont entendu le bruit du moteur d’un avion qui survolait cette ville.

En tout cas, où qu'elle soit, à présent, que vont bien raconter les tenants du pouvoir déjà décrédibilisés dans leur manière de gérer cette affaire Claudine Razaimamonjy, et quelles seront les réactions de l’opinion publique, de la communauté dite internationale, qui s'est donc impliquée grandement, et des magistrats de Madagascar? En tout cas, et une énième fois encore, le régime actuel vient de renforcer le fait qu'il agit toujours la nuit depuis son accession à ce pouvoir qui lui file lentement, mais inexorablement, entre les doigts.



Jeannot Ramambazafy – 23 Avril 2017