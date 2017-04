Vatican. Le Pape FranÃ§ois et la lutte contre la plaie de la corruption

Les dirigeants malgaches actuels sont-ils des croyants? Ont-ils la Foi? Croient-ils en un seul Dieu (monothéisme comme le judaïsme, le christianisme et l’Islam) ou bien à d’autres plus matérialistes (villa, 4X4, argent mal acquis)? Toutes ces questions se posent en regard de leur comportement amorphe face à ce qui est mondialement connu comme étant, désormais, l’affaire Claudine Razaimamonjy.





La Communauté internationale, le Bianco (Bureau indépendant anti-corruption), les magistrats dans leur ensemble, la société civile, les politiciens, les journalistes, l’homme de la rue… tous se sont levés comme un seul homme, vis-à-vis de ces subventions exceptionnelles en centaines de millions d’ariary -sinon en dizaines de milliards- détournés pour tout un réseau mafieux, la dame Claudine n’étant qu’un maillon de la chaine. Et cela ne date pas d’hier…

L’écho de l’évasion de Claudine Razaimamonjy vers l'île Maurice, organisé au plus haut niveau, est certainement parvenu jusqu’au Vatican.

Voici des extraits du message Urbi et Orbi du Pape François pour Pâques 2017.





"(…) Qu’on puisse construire des ponts de dialogue, en persévérant dans la lutte contre la plaie de la corruption et dans la recherche de solutions valables et pacifiques aux controverses, pour le progrès et la consolidation des institutions démocratiques, dans le plein respect de l’État de droit". (…)

En langue malgache, cela donne:

"(...) Mba hahazoana manorina tetezan’ny fifanakalozan-kevitra amin’ny fanohizana ny ady amin’ny ratra amin’ny kolikoly izao fitsanganan’ny Mpiandry ondry tsara izao, ary ho fikarohana vahaolana azo antoka sy milamina amin’izay tsy mampitovy hevitra. Mba hahazoana miroso sy manamafy ny andrimpanjakana demokratika ao anatin’ny fanajana tanteraka ny fanjakana tan-dalàna koa". (...)