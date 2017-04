ÃŽle Maurice. Connaissez Â«lâ€™escorteÂ» de Claudine Razaimamonjy

L’affaire Claudine Razaimamonjy est devenue une affaire nationale. Pour l’Histoire de Madagascar, il importe d’en connaître le maximum d’acteurs directs. Que personne ne tombe dans l'oubli et l'amnésie...

Si à l’île Maurice, l’opposition s‘interroge pour savoir qui a fait entrer Claudine Razaimamonjy sur le territoire mauricien, beaucoup, à Madagascar comme ailleurs, aimeraient savoir qui sont les personnes qui l’ont accompagné dans cette évasion sanitaire, le lundi 10 avril 2017, à l’heure des sorcières. En effet, elle a quitté l’HJRA à 3h30.

Tour de passe-passe d'évacuation locale sans passer par la case prison







Evasion car, une fois sur place, la fameuse angiographie n’était même pas nécessaire et qu’en un jour, elle était sur pied et à pu quitter la Clinique Fortis Darné de Curepipe d’où, officiellement, sa trace a été perdue. Mais l’on sait qu’elle possède des biens immobiliers (acquis comment?) … En attendant son retour –il est permis de rêver- voici l’équipée de cette évasion sanitaire totalement ratée. Selon la loi à Maurice, ces personnes peuvent y séjourner en toute quiétude durant 15 jours, c’est-à-dire jusqu'au 24 avril 2017. Après? Sans une demande d’extradition et une commission rogatoire de la part des Malgaches, l’oiseau Claudine pourra s’envoler vers d’autres cieux où elle pourra changer d’identité et utiliser la chirurgie esthétique pour vivre une vie de fugitive en alerte permanente. Tsy aleho ve mody manatrika ny zava-bita sy manambara ireo mpiray vilia rehetra ao ambony ao e? Mety hihena ny sazy…

Jeannot Ramambazafy