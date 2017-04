Madagascar. Lâ€™Ambassadeur amÃ©ricain, Yamate, espÃ¨re le retour de Claudine Razaimamonjy

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Robert Yamate et le Directeur général du BIANCO, Jean-Louis Andriamifidy

L’Ambassadeur des Etats-Unis Yamate a rendu visite au Directeur Général du BIANCO pour exprimer le soutien de l’Ambassade dans les efforts que BIANCO a entrepris pour faire appliquer l’Etat de droit. Plus tôt aujourd’hui, l’Ambassadeur a dit qu’il «espérait voir Mme Razaimamonjy retourner au pays maintenant qu’elle va mieux. Elle a la responsabilité de revenir et de se défendre et finir le processus auquel elle fait partie de manière à assurer que ce processus soit ouvert, équitable et transparent. Son retour devrait terminer ce processus».

Concernant le processus judiciaire engagé par le Bureau Indépendant Anti-Corruption, BIANCO, et l’achèvement du processus d’enquête avec la Chaîne Pénale Anti-Corruption, l’Ambassadeur Yamate a déclaré: «laissons le processus faire son cours et faisons-en un suivi et respectons l’état de droit. Le travail qu’ils ont fait doit être respecté. Souvenons-nous que la présomption d’innocence prévaut toujours et doit être respectée. Le processus doit continuer».

Nitsidika ny Tale Jeneralin’ny BIANCO ny Masoivoho Amerikana Robert Yamate ka naneho ny fanohanan’ny Masoivoho ireo ezaka nataon’ny BIANCO hampanjakana ny Tany Tan-dalàna. Ny maraina ny Masoivoho Yamate no efa nanambara fa « manantena izy ny hodian-dRtoa Razaimamonjy amin’izay satria efa tsara ny fahasalamany. Manana andraikitra izy ny hiverina eto sy hiaro tena ary hamarana ity raharaham-pitsarana mahakasika azy ity hiantohana ny maha-raharaha manara-drariny sy mangarahara izany. Ny fodiany no hahafahana mamarana sy manakatona ito raharaha ito ».

Mikasika ny fizotry ny raharaham-pitsarana izay niantomboka tamin’ny fanadihadiana nataon’ny birao miady amin’ny kolikoly (BIANCO), ary ny famaranana ny fanadihadiana nataon’ny Chaîne Pénale Anti-Corruption, dia nilaza ny Masoivoho Yamate hoe « aleo handeha araka ny tokony ho izy izany raharaha izany, ary aleo arahana sy hajaina ny tany tan-dalàna. Tsy maintsy hajaina ny asa nataon’izy ireo. Tsy tokony hohadinoina koa fa tsy misy olona meloka mialoha ny hivoahan'ny didim-pitsarana ary tokony hajaina izany. Tokony hitohy ity raharaha ity ».

U.S. Ambassador Yamate paid a visit to the Director General of BIANCO to express the Embassy’s support to BIANCO’s efforts in enforcing Rule of Law. Earlier today, Ambassador Yamate said that he « expected Mrs. Razaimamonjy to return now that she is well. She has the responsibility to return and defend herself and complete the process she is part of so it is open, fair and transparent. This cycle needs to be completed with her return ».

Regarding the judicial process that started with anti-corruption body, BIANCO, and the completion of the investigative process with the Chaîne Pénale Anti-Corruption, Ambassador Yamate said : «Let that process work and let's follow the process and the rule of law. Their work must be respected. Let's remember that there is always the presumption of innocence and that must be respected. The process must continue».

Antananarivo, 13 April 2017