Madagascar American Embassy receveid the leadership of the Magistratesâ€™ Union

Deputy Chief of Mission, Stephen Anderson, received the leadership of the Magistrates’ Union –SMM– and expressed to them the US Embassy’s support for their efforts to enforce rule of law.



******

Nandray ireo mpitarika ny Sendikan’ny Mpitsara SMM ny Mpanolontsaina Voalohan’ny Masoivoho Amerikana, Stephen Anderson, ary naneho tamin’izy ireo ny fanohanan’ny Masoivoho ny ezaka raisin’izy ireo ho fampanjakana ny tany tan-dalàna.

******

Le Premier Conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis, Stephen Anderson, a reçu les leaders du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) et leur a exprimé le soutien de l’Ambassade envers les efforts entrepris par le SMM pour l’application de l’Etat de droit.

Antananarivo, 13 Aprily 2017