Madagascar ANRE. Les exploits du dÃ©molisseur HVM

Siège de l'ANRE à Ambaranjana, après avoir était dans le local Igam du Palais du Premier ministre à Andafiavaratra

INFO DERNIÈRE DU 25 AOUT 2017

Le Dg de l'ANRE rejette la responsabilité sur le gouvernement





Incroyable mais vrai! A l’ère des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), le régime Hvm/Rajaonarimampianina après quatre ans au pouvoir, a littéralement détruit une avancée pourtant débutée il y a 11 ans, en 2006. Je veux parler de l’ANRE pour Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance dépendant directement de la présidence de la république de Madagascar.





Briand était surtout connu pour être président de la fédération de kick-boxing. Il a démissionné peu de temps après avoir épousé Onitiana Realy, ancienne journaliste et actuelle ministre de la population



Conseil des ministres du Mercredi 21 Octobre 2015 à 15 heures – Palais d’État d’IAVOLOHA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

– Décret portant nomination de M. ANDRIANIRINA Briand Joseph, Directeur Général de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance (ANRE).

Au moment où l’OIT (Organisation internationale du Travail) vient de mettre en place la Commission mondiale sur l’avenir du Travail (ICI), tout le personnel de l’ANRE s’est enfin décidé à se mettre en grève générale après 11 mois sans salaire et 20 mois (près de deux ans) sans réunion du Conseil d’administration.





Or, une des nobles missions de l’ANRE, hormis la gestion du domaine gov.mg sur Internet, consiste en la dématérialisation des procédures administratives via Intranet. A un an de la fin du mandat du président Hery Rajaonarimampianina qui, décidément, ne voit vraiment pas ce qui se passe autour de lui et dans son pays, Madagascar replonge dans les ténèbres des «tsao» (rumeurs, qu’en dira-t-on) en matière d’information/communication. Il faut croire que ce régime Hvm n’a pas du tout compris le rôle très stratégique de l’ANRE, privilégiant des rapports via smartphones, trop beaux pour être honnêtes. L’affaire d’Antsakabary qui a coûté la place au ministre de la Sécurité publique, Anandra Norbert, qui avait lu un rapport via sms devant les journalistes (ICI), en est la parfaite illustration.





Mais où va ce pays, où va-t-il ? De régression en sous-développement très avancé avec une place de 5ème pays le plus pauvre de la planète (source: Banque mondiale). Mais G.I. Jao trouvera toujours des boucs émissaires, jusqu’à ce qu’il dégage de là. En attendant, les Malgaches subissent, dans un calme qui annonce une tempête socio-politique effroyable pour les dirigeants actuels. Il est temps que vous vous penchiez un peu sur ce qu’est le mouvement brownien…

Jeannot Ramambazafy – 24 août 2017