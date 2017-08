Hery Rajaonarimampianina. Lâ€™exemple dâ€™un prÃ©sident corrompu enrichi par des intÃ©rÃªts israÃ©liens

A un an de la fin de son mandat, le talent de corrompu de l’inimitable premier président de la IVème république de Madagascar -qui a réussi l’exploit, en près de 4 ans, à maintenir la Grande île de l’océan Indien dans le peloton des 5 pays les plus pauvres du monde (source: Banque mondiale)-, s’est révélé, d’Israël cette fois-ci, avec l’affaire Ari Harow, cet ancien conseiller spécial du Premier ministre Benjamin Netanyahou.





Dans sa livraison en anglais du 2 août 2017, ynetnews.com relate:

EXTRAITS

(…) In February 2008, Ari Harow replaced Ayelet Shaked as Netanyahu's chief of staff. Two years later, he left due to health reasons.

During his time away, he started an international consulting firm providing lobbying services to states and different organizations.

In 2014, he was once again made the prime minister's chief of staff, replacing Gil Sheffer.

When he returned to the PMO, he signed a conflict of interest agreement in which he was made to sell his company for $3 million, but the PMO's legal advisor found out the buyer was not transferring the payments. Officials at the Justice Ministry suspected the sale was entirely fictitious. Later, the buyer announced it was canceling the sale agreement and Harow had to leave the PMO in 2015.

Harow resigned, and was arrested at the end of 2015 upon returning to Israel. Police recommended indicting him in February 2017.

A team of investigators from the police's Lahav 433 Investigative Unit recently returned from the US with new testimonies that reportedly further implicate Harow, likely leading to the current effort to turn him into a state witness.





Another issue under investigation is Harow's involvement in inviting Madagascar President Hery Rajaonarimampianina to a visit in Israel. Harow's consulting company, H3 Global, was involved in organizing the visit. Harow himself was present in the meeting between Netanyahu and Rajaonarimampianina. (…)

Bon tout cela ne dira rien aux Francophones. Heureusement que le journal helvétique, « Le Temps », publie, le 8 août 2017, un article plus compréhensible et plus détaillé:

EXTRAITS

Ari Harow, l’ami gênant de Netanyahou

L’ancien chef de cabinet du premier ministre a été placé sous le statut de «témoin d’Etat» dans le cadre des enquêtes pour corruption visant son ancien patron

En règle générale, le parquet israélien n’accorde pas facilement ce statut. S’il l’a fait, c’est bien parce qu’Ari Harow détient des informations solides et vérifiables susceptibles de faire tomber le premier ministre. Signe de l’importance de son «retournement»: jeudi dernier, la police nationale israélienne (PNI) a demandé à la justice la publication d’un «gag ordre» (arrêt) interdisant aux médias locaux de diffuser la moindre information sur les révélations qu’il a commencé à faire sur son ancien patron.

(…) Discret, taiseux, Ari Harow a en tout cas été au centre du «système Netanyahou» puisqu’il s’est occupé du financement des campagnes électorales du Likoud ainsi que du train de vie de son leader et des membres de sa famille. Consécration suprême, il est devenu son directeur de cabinet entre 2014 et 2015.

Vente fictive de son cabinet de consulting





Ce faisant, l’Israélo-Américain aurait dû, comme le prescrit la législation de L’État hébreu, abandonner la gestion de son cabinet de consulting, H3 Global, créé en 2010. Mais il en a organisé la vente fictive tout en continuant à le diriger en sous-main. Parmi ses clients figurait notamment une entreprise high-tech israélienne qui voulait conclure un contrat à Madagascar et qui a versé 35 000 euros à H3 Global afin que Ari Harow arrange une rencontre entre le leader du Likoud, qui ne le souhaitait pas, et le président de l’île. Pourtant, celle-ci a bien eu lieu en juin 2014. (fin de citation de l'article)



Plus exactement, le 8 juin 2014, si l’on se réfère aux photos légendées ci-dessous.