Eckehart Olszowski. Lâ€™Ami de tous les Artistes Malagasy, sâ€™est envolÃ© vers le Firmament des Ã©toiles Ã©ternelles

Ollé, Solo Norbert et Dany Be au CGM en septembre 2016



PRÉSENTATION DE CONDOLÉANCES A LA FAMILLE D'ECKEHART OLSZOWSKI, PAR DES MEMBRES DU CLUB DES JOURNALISTES DOYENS (CJD), CE JEUDI 12 OCTOBRE 2017, AU CGM ANALAKELY

HOMMAGE - SOUVENIRS

Ny mpiara-miasa aminy ao amin’ny CGM Analakely no nampandre tamin’ny alahelo lehibe ny tranga niseho ny Alahady 8 Okotobra 2017, tamin’ny 5 ora maraina: nodimandry ny Tale Eckehart Olszowski na « Ollé». Ny razana dia handrasana ao amin’ny CGM (Cercle germano-malagasy), manomboka androany, Alatsinainy 9 Oktobra 2017 hariva. Ny Zoma 13 Oktobra 2017 kosa no halevina any Ambohimalaza i Eckehart Olszowski.

Mit großer Bestürzung möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Leiter des Goethe-Zentrums Antananarivo, Herr Eckehart Olszowski, heute verstorben ist. Er ist am Sonntag, dem 8. Oktober 2017 um 5 Uhr morgens gestorbenDie Totenwache findet ab morgen Abend im CGM Analakely. Er wird am Freitag, dem 13. Oktober 2017 Ambohimalaza bestattet sein.

C’est l’ensemble du personnel du CGM (Cercle germano-malagasy) qui a annoncé la nouvelle: c’est avec une grande tristesse que nous tenons à vous informer, que le directeur du Goethe -Zentrum Antananarivo, Eckehart Olszowski, est décédé le dimanche 8 octobre 2017 à 5h. La veillée funèbre aura lieu à partir de ce lundi 9 octobre 2017, au CGM Analakely. Eckehart « Ollé » sera inhumé le vendredi 13 Octobre 2017 à Ambohimalaza.





De son côté, la Fondation Friedrich Ebert s’est aussi immédiatement manifesté :

Mit tiefer Bestürzung nehmen wir zur Kenntnis, dass heute Nacht Eckehart Olszowski verstorben ist. Herr Olszowski leitete seit über 35 Jahren das Goethe Zentrum Antananarivo (Cercle germano-malagasy). Er hat sich in diesen Jahrzehnten um die deutsch-madagassische Freundschaft und insbesondere die Kulturbeziehungen zwischen unseren beiden Völkern verdient gemacht. Eckehart Olszowski war immer auch ein enger Freund der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir trauern mit seinen Angehörigen, Freunden und den Mitarbeitern des CGM.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Eckehart Olszowski. Il dirigeait depuis plus de 35 ans le Cercle Germano-Malagasy. Son travail en faveur du dialogue, de la cooperation et de l'échange entre Madagascar et l'Allemagne à travers l'enseignement de la langue et la culture est reconnu par tous au cours de ces décennies. Eckehart Olszowski a toujours été un ami proche de la Fondation Friedrich Ebert. Nous nous associons au deuil de sa famille, de ses amis et de ses collègues au Cgm Goethe Zentrum Antananarivo.





Mais qui était donc ce Directeur du CGM depuis 1980?

Eckehart Olszowski, «Ollé » pour les intimes, né en 1955 en Allemagne, est arrivé à Madagascar vers la fin des années 1970, après avoir fréquenté le lycée Kistner Nicolaus de Mosbach (Baden-Wurtemberg), de 1963 à 1974. Nous nous connaissons depuis cette époque, c’est-à-dire depuis près de 40 ans. Il s’était lié d’amitié avec mon beau-frère, le photographe journaliste de radio, feu Lucien Rajaonina. Il fut un temps où leurs maisons d’habitation respective étaient mitoyennes, du côté d’Antsahabe, à proximité de l’actuelle EPP.

Lucien Rajaonanina décédé au Canada



On se rencontrait souvent dans la maison de l’un ou l’autre pour des débats passionnés sur l’art en général, la photo plus particulièrement, à cette époque où Lucien demeure l’auteur des photos des pochettes de disques sortis chez Discomad (De Comarmond). Mais Ollé avait également tissé des liens avec Tsilavina Ralaindimby alias Tsitsi, à l’époque brillant journaliste de radio et grand découvreur de talents dont, entre autres, Rossy qui chantait dans la formation «Hazo midoroboka» d’Ampamarinana Mahamasina.

Or, au départ, rien ne l’avait prédestiné à devenir cet Ami de tous les Artistes Malagasy, toutes disciplines confondues, s’il vous plaît. En effet, il était venu dans la Grande île pour des démarches sur terrain entrant dans la préparation d’une thèse de doctorat intitulée: «Histoire des religions, la réaction spirituelle des Malgaches sur l’influence pré-coloniale». Ses recherches effectuées, il retourna dans son Allemagne natale mais pas pour longtemps.





1980 sera l’année de sa « malgachitude » totale. En effet, après une requête qu’il avait effectuée et dont personne n’avait connaissance, il reçoit une lettre du lycée Jean Joseph Rabearivelo (Lycée Rabe) d’Antananarivo, le sollicitant pour y enseigner. Il revint donc dans la Capitale malgache et enseigna la langue de Goethe durant toute une année scolaire au Rabe. Parallèlement, il avait été décidé, quelque part, de rouvrir la société culturelle dénommée alors Goethe Institut, créée en 1976 dans la Grande île, mais fermée pour baisse de fréquentation.. La mission de ce centre culturel allemand était de:

- faire découvrir la langue allemande et donner une image actuelle de l’Allemagne, ainsi que promouvoir la coopération culturelle;

- apporter des contributions au processus de modernisation et de développement de la région;

- promouvoir les échanges interafricains.

Il faut se rappeler que les années 1980 ont été marquées par une vague néo-libérale qui portera le coup de grâce au communisme dans les pays de l'Est. Ainsi, le gouvernement de la RFA de l’époque voulait donner une image autre de l’Allemagne à Madagascar, avec une nouvelle formule et un dirigeant nouveau. Croyez-le ou pas mais Ollé était le seul Allemand disponible sur place à ce moment. Il fut engagé aussitôt. Il quitta alors le lycée Rabe et prit ses quartiers au Goethe Institut situé alors en face de l’actuel Rarihasina, avant de déménager définitivement, par la suite, au second étage de l’Immeuble Ifanomezantsoa Analakely.

Elie Rajaonarison qui nous a quitté le 27 novembre 2010 (ICI)



Ollé était donc Directeur du CGM (appellation qu’il a trouvé lui-même) depuis 37 ans. Un record déjà. En parlant de cercle, il est à l'origine, en 1990 -et avec le concours de l’irremplaçable Elie Rajaonarison-, de la création du «Faribolana Sandratra». Il s’agit d’un cercle poétique qui permet à de nombreux poètes de toutes les générations de s'épanouir artistiquement. Ce cercle a son siège social au CGM et y organise des rencontres mensuels.

Donné Andriambaliha et Ramim's



Pour ma part, Ollé avait fait appel à moi en 2003 pour rédiger des articles axés sur les nouveaux programmes culturels du CGM. On se côtoyait tous les jours. Il y avait encore Michel Raharison alias Ramim’s, technicien en son, responsable de l'atelier "Musique". C’était l’année de l’arrivée d’un nouvel ambassadeur allemand, en la personne de Dieter Hubertus Ziesler. En avril 2016, avec l’appui personne d’Ollé, j’expose, au CGM, l’Histoire de l’Allemagne que j’ai traduite en malagasy. Oui. Un concours a été organisé à partir d’un questionnaire et le gagnant a bénéficié de cours gratuit de la langue de Goethe. Une des questions était: quel est le nom de la mascotte de la coupe du monde de football? Il faut en effet se rappeler qu’en 2006, c’est l’Allemagne qui a accueilli le Mundial.





L’ambassadeur Ziesler avait été si emballé par mon initiative à propos de l’histoire de son pays qu’il me donna rendez-vous à l’ambassade de la route circulaire, pour le matin du lundi 24 avril 2006. A l’heure, à la date et à l’endroit donnés, j’arrive et je suis un peu étonné de voir le drapeau allemand en berne. Allant aux nouvelles, j’apprends avec stupéfaction que l’ambassadeur est décédé le jour précédent, dimanche 23 avril 2006, en sa résidence villa Berlin à Ambatoroka. Aïe, aïe, aïe. L’objet du rendez-vous était de trouver un éditeur en Allemagne pour publier mon histoire de l’Allemagne en langue malagasy. Plus tard, une dame m’a bien convoqué à l’ambassade pour le même sujet mais il n’y a eu aucune suite jusqu’à aujourd’hui.

CGM, septembre 2016. « Un rocher dans le lac », avait dit Eckehart Olzsowski, à propos de Dany Be



Entre-temps, avec l’arrivée et l’utilisation effective d’Internet à Madagascar, chargé par le travail de journaliste sous un autre aspect (j’avais quitté le quotidien papier Madagascar Tribune), j’ai laissé ma place de rédacteur de programmes du CGM à la jeune génération. La dernière fois que j’ai vu Ollé, la dernière fois où l’on s’est parlé, c’était à l’occasion de la dernière exposition du photographe Dany Be, en septembre 2016. Ollé ? C’est l’ami, le frère qui a ouvert la porte de l’Allemagne à des artistes malgaches de tous les domaines artistiques, afin de mieux les faire connaître à ses compatriotes hors de Madagascar.

Ollé était très concerné par les problèmes auxquels est confronté l'environnement de Madagascar. Si bien qu'il a eu l'idée de la réalisation d'une série de films intitulée "Brigade verte - Brigady Maitso". Le premier épisode ICI

Inoubliable silhouette d'un... bon vivant





Ollé: Auf Wiedersehen und hat im Paradies der Künstler bald !

Jeannot Ramambazafy – Vendredi 13 octobre 2017