Antananarivo. D’où venait la rumeur de l’effondrement du tunnel d’Ambanidia?

Le tunnel d'Ambohijatovo-Ambanidia fut construit entre les années 1932 et 1937. Il fut ouvert au public dans le courant de l'année 1938. A l'époque, il s’appelait "Tunnel Cayla", du nom de Léon Cayla, Gouverneur Général de Madagascar de 1930 à 1939 puis entre juillet et décembre 1940. L'autre tunnel menant vers Mahamasina se nommait "Tunnel Garbit", une autre histoire...





23 mai 2017, en cours d’après-midi. Bien évidemment, cela a marché et fait marcher bon nombre de citadins et même de personnes hors d’Antananarivo: "le tunnel d’Ambanidia s’est effrondré, plusieurs morts!"





Du coup, les pompiers, de nombreuses personnalités, des journalistes en nombre et toute une foule se sont rués vers le tunnel. Entre-temps, mon photographe -qui est allé constaté de visu- m’a téléphoné pour me dire que c’était une intox.





Une question mérite, à présent, d’avoir une réponse rapide et sérieuse: QUI sont le ou les auteurs de cette désinformation? Car cela fait partie de la cybercriminalité. La vraie. Son point de départ a été facebook. Est-ce que le service de la police malgache dans ce domaine, est capable se retrouver l’origine ou bien faudra-t-il encore l’expertise de “vazaha”?





Pour moins que çà, Hiary Rapanoelina -ci-dessus- a écopé d’un an de prison ferme. Or, ce genre de mauvaise nouvelle peut entrainer une crise cardiaque. Il importe donc d’identifier le ou les coupables et de le(s) punir. Sinon, l’impunité va occasionner d’autres rumeurs encore plus ravageuses dans l’esprit des Malgaches déjà profondément endoloris socialement et financièrement.

Il faut se rappeler qu’on ne peut pas tout effacer définitivement sur Internet. Il restera toujours des bribes de ce qui est censé avoir été détruit. Alors?

Jeannot Ramambazafy – 24 mai 2017

RAPPEL DATANT D'IL Y A DEUX ANS