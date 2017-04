Muhammadu Buhari. Sa lutte contre la corruption nâ€™est pas restÃ©e au stade dâ€™une promesse Ã©lectorale

Abuja, Nigeria, 19 avril 2017. Muhammadu Buhari, Président du Nigeria a suspendu le chef des services secrets du pays, après la découverte récente d'une somme de 43 millions USD en espèces dans un appartement à Lagos. Une déclaration de la présidence a annoncé que le Président Buhari a ordonné une enquête pour savoir pourquoi le Service de renseignements national a-t-il revendiqué cet argent et si aucune loi n’a été violée.

L'argent était soigneusement dissimulé dans une garde-robes



La découverte de cette somme, composée de devises étrangères et de monnaie locale, par la commission anti-corruption du Nigeria, a mis l’opinion publique en émoi, dans cette nation de l'Afrique occidentale où la corruption semble effrénée.

La déclaration du mercredi 19 avril 2017 a annoncé que le Président Buhari a ordonné la suspension du Directeur général du Service de renseignements, Ayo Oke, et de son bras droit, David Babachir Lawal, jusqu'à ce que l'enquête, qui ne dépassera pas deux semaines, soit complète. Un rapport devra être remis au président de la république fédérale du Nigeria.

Aisha -diplômée en administration publique de l'université Ahmadu Bello- et Muhammadu Buhari



Pour rappel, Muhammadu Buhari est entré en fonction le 29 mai 2015, après avoir été élu par 53,9% face au président sortant, Goodluck Jonathan. Ce militaire de carrière -il est Général-, s’était présenté comme candidat du parti APC (All Progressives Congres - Congrès Progressistes) et avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption comme en 2011 où il avait été candidat malheureux. Et, pour prouver sa bonne foi, il a effectué une déclaration de patrimoine très transparente.

Ainsi, l’actuel président du Nigeria possède 30 millions de nairas (136.000 euros) sur son compte en banque. Il a affirmé n’avoir aucun compte à l’étranger, ni aucune concession pétrolière (le pétrole étant une des richesses du pays). Il est propriétaire de cinq maisons: à Abuja, Kano, Kaduna et Daura, sa ville natale. Enfin, il possède des fermes, un verger, un ranch, du bétail et des voitures, dont certaines étaient des cadeaux. Par ailleurs, le Président Buhari, détient des parts dans trois sociétés: une usine de fabrication de peinture et deux banques commerciales.

C’est bien la première fois que ce genre de déclaration, révélée à l’opinion publique, a lieu. En effet, si la loi, au Nigeria stipule que le président et son vice-président doivent déclarer leur patrimoine dans les 100 jours après leur prise de fonction, les dirigeants précédents n’ont pas toujours listé publiquement leurs actifs.





Camp Capsat, 11 avril 2017. «La vérité est certes difficile à cerner mais il faut travailler dans ce sens. Mais il ne faut pas se fier aux fausses rumeurs et aux informations sans fondement. Il faut une prise de responsabilité, agir dans la sincérité et la vérité (Ndlr: elle est ICI), dans le respect de la loi et l’équité de la justice». En cette Semaine Sainte pour les chrétiens, le Président Hery Rajaonarimampianina avait conclu son allocution sur un appel à la trêve. Mais Motus et bouche cousue sur l'affaire Claudine Razaimamonjy



A Madagascar, la Constitution stipule, en son article 41, la même exigence de déclaration de patrimoine pour les élus -et même nommés- mais personne ne saura quel a été le patrimoine du président Hery Rajaonarimampianina lorsqu’il a accédé au pouvoir et personne ne saura rien lorsqu’il quittera ce pouvoir. Pourquoi? Parce que la démarche se rapproche plus du mauvais théâtre que d'une volonté réelle de lutter contre l'enrichissement illicite.





Vendredi 30 Janvier 2015. La nouvelle ministre de la Population, Onitiana Realy, à son arrivée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy, pour y déposer sa déclaration de patrimoine. Du grand théâtre car personne ne sait ce qu'elle possédait à cet instant précis. Mais deux ans et trois mois après, elle est milliardaire en ariary et n'est plus journaliste mais "politicienne" (c'est elle qui l'a dit). Comment s'est donc effectué le miracle de la multiplication de ses biens? Mais elle ne perd rien pour attendre le règlement des comptes...



En effet, à Madagascar, la déclaration de patrimoine se fait comme suit: dépôt, médiatisé, d'une enveloppe fermée auprès de la Haute cour constitutionnel (HCC). Dès lors, on peut déclarer -ou non- n'importe quoi et au minimum car il n'y a aucune publication accessible à l'opinion publique. Lorsque la personne n'est plus à son poste, nul ne connaît la suite, mais il est certain qu'elle s'est enrichie. Voyez le 4X4 V8 de la ministre Onitiana Realy qui ne l'avez pas lorsqu'elle a pompeusement fait sa déclaration de patrimoine. Le pire est que tout le monde sait que le président Rajaonarimampianina est devenu milliardaire (en ariary), à un an et demi de la fin de son mandat. Et il semble qu’il a l’intention de mettre les bouchées doubles avec la Chine…



Pourquoi Claudine Razaimamonjy a-t-elle appelé le Premier ministre Olivier Mahafaly pour venir à son secours? Ce n'est pas un hasard ni par hasard. Mais le PM l'a laissé tombé comme une vieille chaussette en ne se manifestant pas. Du coup, il est clair que Claudine a été trahi par son propre camp qui, une fois l'effet de surprise passé, a tout de même organisé son évasion... sanitaire



Par ailleurs, Hery Rajaonarimampianina a, lui aussi, déclaré que la lutte contre la corruption sera une de ses priorités (il l'a même répété en octobre 2016), en jurant Urbi et Orbi qu’il respectera la Constitution. Alors? Vandy! Lainga! Lies! Mensonges! Heureusement qu’actuellement il existe des tas de preuves pour entamer une procédure judiciaire à son encontre, une fois qu’il sera redevenu un simple citoyen. Pour l’heure, lui et son équipe croient dur comme fer qu’ils sont au-dessus de toutes les lois. Dirigez votre regard vers l’île Maurice (ICI).



Jeannot Ramambazafy – 20 avril 2017