Madagascar - Groupe Banque mondiale. Autre programme, autre annonce dâ€™engagementâ€¦

COMMUNIQUE DE PRESSE

Madagascar: le nouveau Cadre de partenariat pays soutiendra la résilience et la croissance inclusive

1,3 milliards de dollars du Groupe de la Banque mondiale appuieront l’objectif du gouvernement d’accroître la résilience et parvenir à une trajectoire de croissance plus forte, inclusive et durable pour réduire la pauvreté

Washington, 27 Juin 2017 – Le Conseil d’Administration de la Banque mondiale a approuvé aujourd’hui le nouveau Cadre de partenariat pays pour soutenir les efforts de Madagascar visant à accroître la résilience des personnes les plus vulnérables, à favoriser une croissance inclusive, et à mobiliser d’importants investissements privés pour le développement, tout en renforçant les institutions nationales et locales afin de réduire la fragilité. Cette stratégie couvre la période 2017-2021.

A la Conférence des bailleurs et des investisseurs en décembre 2016, le Groupe de la Banque mondiale avait annoncé un engagement de 1,3 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Le Cadre de partenariat pays, élaboré en consultation avec le gouvernement et d'autres parties prenantes, définit les domaines prioritaires que ces fonds appuieront. Il vise avant tout à accroître la résilience des populations en renforçant le capital humain dès le plus jeune âge, en améliorant les moyens de subsistance grâce à une agriculture et une pêche plus productives et à une meilleure gestion des ressources. La deuxième priorité de ce nouveau Cadre de partenariat est de réduire la fragilité du pays en soutenant les efforts des autorités pour une décentralisation plus efficace et une meilleure redevabilité. Enfin, il entend favoriser une croissance inclusive en aidant les autorités à augmenter leurs ressources internes, en encourageant les investissements privés pour soutenir le développement de chaînes de valeur productives et en investissant dans l'expansion de l'accès à l'énergie.

Malgré ses nombreux atouts, Madagascar a pris du retard sur plusieurs dimensions de développement : près de 80 pour cent de la population vivent avec moins de 1.90 USD par jour, le pays est classé au quatrième rang des pays avec un taux de malnutrition chronique les plus élevés et le cinquième ayant le plus grand nombre d'enfants non scolarisés, et le taux d'accès à l’énergie est parmi les plus bas avec 13%. Le Cadre de partenariat pays, aligné sur le Plan national de développement, vise à aider le pays à atteindre des objectifs ambitieux tels que la réduction du taux de malnutrition chronique et le doublement du taux d'accès à l'énergie en mobilisant ses propres ressources intérieures, en utilisant efficacement les aides financières, et en facilitant des investissements privés.

« La Société Financière Internationale (IFC) s'engage à mobiliser plus d'investissements à Madagascar pour aider les investisseurs privés à jouer un rôle déterminant dans le programme de développement. IFC entend étendre son investissement et assistance technique dans des secteurs critiques de Madagascar, et à tirer avantage du nouveau Private Sector Window (PSW) de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour réduire les risques associés au pays pour les investissements privés qui peuvent créer des marchés, renforcer les chaînes d'approvisionnement et créer des emplois », souligne Satyam Ramnauth, Représentant de l’IFC à Madagascar.

« Avec une stabilité politique et économique continue, Madagascar a une unique opportunité de rompre avec les tendances passées et de permettre à sa population de réaliser son potentiel. Le Groupe de la Banque mondiale s’engage à collaborer avec les autorités et à apporter ses ressources et son expertise à cet objectif commun de réduction de la pauvreté et de promotion d'une croissance inclusive », affirme Coralie Gevers, Représentante de la Banque mondiale à Madagascar.